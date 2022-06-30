日職／吳念庭二軍敲安 王柏融打擊繳白卷

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天在二軍出戰橫濱DeNA灣星隊，3打數1安打，貢獻1打點；效力於北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融3打數繳白卷。

吳念庭賽前連2場無安打，今天客場出戰橫濱隊，先發第4棒，改打指定打擊。

吳念庭1局上在一、三壘有人情況下，擊出高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點，3局上揮出安打，但隊友後續未能串連攻勢，吳念庭第3、4個打席分別擊成飛球出局與吞下三振。

西武獅隊高木渉此役3打數3安打猛打賞，包括1發全壘打，單場貢獻3打點，另有1保送，上壘率百分之百，而吳念庭3打數1安打，進帳1打點，聯手幫助球隊以5比3獲勝。

另外，北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融在休息1天後，今天二軍出戰千葉羅德海洋隊，擔任開路先鋒，打指定打擊，3打數摃龜，吞下1次三振，中止連4場比賽敲安。

兩隊前8局結束戰成2比2平手，羅德隊靠著山本大斗9局下再見全壘打，以3比2氣走火腿隊。