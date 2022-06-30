中職／好想打全壘打大賽 拿莫伊漾準備模仿秀

味全龍隊拿莫．伊漾以遞補方式獲得生涯首張明星賽門票，「開心又感謝」，但他還想遞補進全壘打大賽，提前許願「有機會的話就模仿不同打擊姿勢」。

今年中華職棒明星賽採取「明星隊vs.中華隊」模式，原本票選第一的一壘手許基宏被林岳平選入中華隊，留下的空缺是排名第二的拿莫補上，加入由林威助率領的明星隊。

「對中華隊一定要認真打。」拿莫說：「助總有說啊，要求勝，把態度拿出來。」拿莫的另個想法是：「看有沒有機會讓餅總改變想法，勾起人生清單嘛。」生涯打過U23世界盃、世界大學棒球賽，拿莫還想再穿上中華隊球衣。

雖然沒被選進全壘打大賽，但拿莫非常想打，還知道要差幾個人才輪到自己補進去，他也知道參加這個賽事容易影響原有打擊，「還是會以自己身體為重，我上去是做效果，不是要拚的。」

如果真的能打全壘打大賽，拿莫想要展現自己擅長的「模仿秀」，本來想看遞補誰就用誰的姿勢，一旁隊友李凱威建議：「你乾脆每打一支就換一個動作，模仿多一點。」