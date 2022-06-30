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中職／看見名字從明星隊移往中華隊 郭天信受寵若驚

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃園棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊郭天信在2局上敲出安打。記者季相儒／攝影
桃園棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊郭天信在2局上敲出安打。記者季相儒／攝影

明星賽票選開獎前，味全龍隊郭天信面對「明星隊或中華隊」選擇題的提問，回應是：「有進就好。」昨天他看到答案後，才知道竟然是魚與熊掌兼得，靦腆笑說：「受寵若驚。」

當時球迷票選結果，外野手欄位是一片黃，郭天信自然沒想過可以透過選票進入明星隊，沒想到在球迷投票加上專家票選之後。不僅以票選得分前三高進入明星隊外野手，還被「餅總」林岳平選進中華隊。

郭天信昨天鎖定記者會直播，看到自己的名字先出現在明星隊，又被移去中華隊，他說：「受寵若驚，不管哪一隊，都還是全力以赴。」只是對於自己被選入中華隊，「感覺有點格格不入，自己層級好像還不到那邊，跟大家比也比較年輕。」

「滿開心的。」生涯首次入選明星賽的郭天信說：「從小看明星賽，很想體驗那種氛圍，有爆滿觀眾的感覺。」他也很期待自2018年亞洲青棒賽之後，再次與林靖凱、江坤宇同隊。

桃園棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊郭天信在2局上敲出安打。記者季相儒／攝影
桃園棒球場樂天桃猿隊與味全龍隊之戰，龍隊郭天信在2局上敲出安打。記者季相儒／攝影

明星賽 中華隊 郭天信

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