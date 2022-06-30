中職／裁判不是神 蔡其昌：聯盟設有考核制度

中央社／ 台北30日電
中職會長蔡其昌（中）。中央社
中職會長蔡其昌（中）。中央社

針對近期中職裁判判決兩度傳出爭議，中職會長蔡其昌今天表示，裁判不是神，不可能零犯錯，但聯盟有考核制度，犯錯較多者，會給予處罰。

統一獅總教練林岳平先前曾就捕手是否直接接捕一事進行挑戰，後經中職秘書長楊清瓏調閱轉播單位畫面放大檢視後，認為雖有經彈跳後才接捕，但是在手套內彈跳，應為直接接捕，也確認比賽當下是誤判。

昨天桃猿隊與中信兄弟比賽，桃猿隊外野手邱丹接球後準備從手套拿球時，球從手套掉出來，三壘審認定漏球，桃猿隊申請電視輔助判決，但因掉球是否為第二動作不符合即時重播輔助判決範圍，就連主審林金達當下也搞錯。

蔡其昌今天出席ELEVEN SPORTS X 日本職棒太平洋聯盟合作暨頻道內容記者會，他接受媒體聯訪時表示，自他上任後就持續致力於裁判訓練、考核、獎勵3件事情，且賞罰要同時進行，「球員打不好會下二軍，裁判也會下二軍，下二軍就是實質減薪」。

蔡其昌表示，聯盟沒辦法針對每個個案都進行說明，但每個判決都會被紀錄，他也為裁判緩頰，裁判不是神，全球沒有一個地方的裁判是零犯錯，但是犯錯多的裁判，一定會予以處罰。

中職 林岳平 統一獅

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