中職／鞏冠第6轟炸裂 全壘打大賽熱身中

今晚對樂天桃猿隊賽前才說「要專心比賽、先不想明星賽。」味全龍隊吉力吉撈．鞏冠馬上在3局轟出陽春砲、本季第6轟，強勢宣告參加全壘打大賽的能力，加上也被選進中華隊，兩個對他來說都是初體驗。

過去旅美時期，鞏冠沒有打過明星賽，但沒有太多羨慕感覺，「因為明星賽可以放假三天，平常放假都在移動，滿多人都希望不要被選到的，那時候很期待6月中可以放三天。」

回到台灣後進入中職明星賽，也被球迷選為全壘打大賽參賽者，鞏冠說：「第一次，滿期待的，可以跟江少慶、胡智為他們交流，不過現在還是專心在（例行賽）這邊。」

對於全壘打大賽，鞏冠過去都是透過電視看別人打，對於隊友林智勝過去參賽的畫面印象深刻，「就抱著輕鬆、開心的心情去打，時間制打起來應該比較辛苦，看智勝那時候打得很累，還有他的小孩幫忙遞水。」