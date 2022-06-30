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中職／張可洛為桃猿開球 張泰山在對手休息區關注

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛，爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛，爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天配合「桃園日」主題活動，邀請大勇國小少棒隊來開球，好巧不巧，負責投球的張可洛，父親正是對手味全龍隊打擊教練張泰山，跟過去冠軍戰經驗相比，張可洛說：「來開球比較緊張，因為這邊人比較多。」

大勇國小今天安排9名球員接力開球，依序從右外野、中外野、左外野、三壘、游擊、二壘、一壘，傳到投手張可洛手中，再投出好球給捕手，完成開球儀式。

張可洛表示，在看台上等待的時間比較緊張，「真正上場就還好。」這也是他第一次擔任開球投手，2018年張泰山曾以廠商代言人身分為中信兄弟隊開球，當時張可洛是開球打者，留下與父親同場的難得回憶。

張可洛是大勇國小主力，今年畢業後將到大園國中就讀，主要考量是出賽機會較多，而投、打兼具的他，未來希望跟父親一樣專心朝打擊強項發展，最想鎮守游擊防區，欣賞兄弟江坤宇的守備。

不過若說注意的球員，張可洛說：「除了爸爸以外，就是郭天信。」未來他也希望能夠像父親張泰山一樣，在職棒闖出一片天。

這場比賽原訂5月12日舉行，不過因雨延到今天開打，對手不變之下，張泰山還是在場邊親自見證，先前知道兒子要幫敵隊開球，張泰山也笑說：「怎麼會這樣勒？」

樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛（後排左一），爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛（後排左一），爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛，爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊邀請桃園大勇國小開球，投手正是張泰山之子張可洛，爸爸就在對手休息室看著。記者季相儒／攝影

張泰山 樂天桃猿 中信兄弟

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