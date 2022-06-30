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棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林國小首戰不敵韓國

中央社／ 台北30日電
台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽首戰不敵地主韓國隊。 台灣世界少棒聯盟／提供
台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽首戰不敵地主韓國隊。 台灣世界少棒聯盟／提供

台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽出戰地主韓國隊，共動用3名投手，歷經前5局1比1平手，韓國隊6局上再下一城，福林國小最終以1比2落敗。

台北市福林國小少棒隊在拿下111年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍冠軍後獲得代表權，出征在韓國首爾舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，力拚取得奪亞太區代表權，前進美國威廉波特

LLB亞太區少棒錦標賽這次共6隊參賽，包括台灣、韓國、關島、香港、紐西蘭、菲律賓，賽事採雙敗淘汰制。

台北市福林國小今天首戰遭遇到勁敵韓國隊，包括先發投手李芳模在內，共派出3名投手輪番上陣。

首局兩隊輪流發動攻勢，韓國隊1局上靠著2支二壘安打先馳得點，福林國小1局下還以顏色，曾乙喆安打上壘後開啟球隊攻勢，王元甫關鍵時刻敲出二壘安打，送回壘上跑者，扳成1比1平手。

兩隊一路僵持至第6局，韓國隊6局上2出局後，靠著連續安打與保送，攻下超前分，福林國小未能逆轉，最終以1比2敗下陣來。

福林國小輸球後，還有爭取出線的機會，明天將迎戰紐西蘭。

波特

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