棒球／LLB亞太區少棒賽 北市福林國小首戰不敵韓國
台北市福林國小少棒隊今天在LLB亞太區少棒錦標賽出戰地主韓國隊，共動用3名投手，歷經前5局1比1平手，韓國隊6局上再下一城，福林國小最終以1比2落敗。
台北市福林國小少棒隊在拿下111年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍冠軍後獲得代表權，出征在韓國首爾舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，力拚取得奪亞太區代表權，前進美國威廉波特。
LLB亞太區少棒錦標賽這次共6隊參賽，包括台灣、韓國、關島、香港、紐西蘭、菲律賓，賽事採雙敗淘汰制。
台北市福林國小今天首戰遭遇到勁敵韓國隊，包括先發投手李芳模在內，共派出3名投手輪番上陣。
首局兩隊輪流發動攻勢，韓國隊1局上靠著2支二壘安打先馳得點，福林國小1局下還以顏色，曾乙喆安打上壘後開啟球隊攻勢，王元甫關鍵時刻敲出二壘安打，送回壘上跑者，扳成1比1平手。
兩隊一路僵持至第6局，韓國隊6局上2出局後，靠著連續安打與保送，攻下超前分，福林國小未能逆轉，最終以1比2敗下陣來。
福林國小輸球後，還有爭取出線的機會，明天將迎戰紐西蘭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言