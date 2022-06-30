中職／嚴宏鈞5打點背後 郭嚴文球棒+神奇「鼓」力

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞昨天賽前與郭嚴文打賭，若用他的球棒敲安就要收下這支球棒，結果不僅3打數3安打，還敲出本季首轟、創生涯新高的5分打點，郭嚴文的球棒今天就繼續躺在嚴宏鈞身邊。

嚴宏鈞今天透露這項小故事，他說，郭嚴文的球棒打起來感覺不錯，也很適應握把突起的地方，「比賽有時候就需要一個感覺，有好感覺就不會差太多。」

樂天桃猿隊嚴宏鈞拿著郭嚴文的球棒開轟，也贏得賭注。記者蘇志畬／攝影

昨天對中信兄弟在7局下從彭識穎手中敲出三分砲，嚴宏鈞表示，打出去以為只是比較遠的飛球，沒想到剛好過牆，今年準備上跟去年一樣，因為去年在打擊上有達到目標，節奏、啟動發力上找到平衡，「以前會太快或太慢，現在是剛剛好。」

至於昨天開轟後邊打小鼓邊接受隊友祝賀，嚴宏鈞笑說：「也是一個感覺。」這個鼓其實是前年春訓時他跟「小胖」林泓育去買來玩，之後就塵封起來，直到昨天靈機一動拿出來鼓舞士氣，「有一個氛圍出來，朝好的感覺前進。」

樂天桃猿隊嚴宏鈞。記者季相儒／攝影

猿隊首席教練古久保健二表示，嚴宏鈞的守備不需要擔心，昨天的表現更像是蹲捕了幾千場的球員，冷靜地掌控全場，「有支配球賽的感覺，雖然有一段時間在板凳待命，但他都有做到觀察，累積出來的成果在昨天發揮出來。」至於開轟呢？古久保笑說：「那是多出來的。」

嚴宏鈞也說，自己沒先發的時候，就會去觀察對方打者走出來時候的神情、動作，猜想對方可能的攻擊策略，再跟實際情況做驗證，逐步累積，「不過場上場下是兩個頭腦，上去又完全不同，還是看當下感覺。」