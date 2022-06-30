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中職／朱育賢、林泓育快「醒醒」 古久保健二做畫鼓勵

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊首席教練古久保健二靈機一動，在球員名牌旁邊作畫。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊首席教練古久保健二靈機一動，在球員名牌旁邊作畫。記者季相儒／攝影

「醒醒！」樂天桃猿隊休息室門口的看板上，朱育賢與林泓育的名牌旁邊被寫上這兩個字，還畫上兩人睡覺的可愛圖案，這是來自日籍首席教練古久保健二的手筆，他笑說，過去也曾幫戴培峰畫過圖。

猿隊正走在爭冠之路上，然而主力打者朱育賢、林泓育表現確實不如過去亮眼，今天沒有被排在先發，無論球迷、教練團都期待他們的攻擊火力能夠適時甦醒。

古久保健二常用不同方式鼓勵球員，捕手嚴宏鈞的名牌就一直被他刻意反過來放，而當嚴宏鈞先發蹲捕常常下雨，他也會在嚴宏鈞名牌下畫上雨傘符號。

聊到自己的「小畫家」生涯，古久保健二也笑說：「滿常畫在培峰球棒上的。」過去他在富邦悍將隊執教時，對捕手戴培峰也盯得很緊，當時戴培峰打擊狀況不太理想，古久保就在他的球棒上畫上眼睛，還加上眼藥水的圖案，要他好好看清楚。

樂天桃猿隊首席教練古久保健二愛畫畫，常在球員名牌、球棒上留下有趣畫作。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊首席教練古久保健二愛畫畫，常在球員名牌、球棒上留下有趣畫作。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊首席教練古久保健二靈機一動，在球員名牌旁邊作畫。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊首席教練古久保健二靈機一動，在球員名牌旁邊作畫。記者季相儒／攝影

嚴宏鈞 戴培峰 朱育賢

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