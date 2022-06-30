中職／朱育賢、林泓育快「醒醒」 古久保健二做畫鼓勵

「醒醒！」樂天桃猿隊休息室門口的看板上，朱育賢與林泓育的名牌旁邊被寫上這兩個字，還畫上兩人睡覺的可愛圖案，這是來自日籍首席教練古久保健二的手筆，他笑說，過去也曾幫戴培峰畫過圖。

猿隊正走在爭冠之路上，然而主力打者朱育賢、林泓育表現確實不如過去亮眼，今天沒有被排在先發，無論球迷、教練團都期待他們的攻擊火力能夠適時甦醒。

古久保健二常用不同方式鼓勵球員，捕手嚴宏鈞的名牌就一直被他刻意反過來放，而當嚴宏鈞先發蹲捕常常下雨，他也會在嚴宏鈞名牌下畫上雨傘符號。