中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

中華職棒選秀會將在7月11日舉行，味全龍隊排在第二順位，雖然要先看新球隊台鋼雄鷹的選擇，不過龍隊總教練葉君璋已經打好算盤，「會以即戰力為主」。

今年選秀由於台鋼雄鷹的加入，順序將是台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，排在第二的龍隊自然已有沙盤推演，葉君璋表示：「曾子祐應該會是台鋼最保險的選擇。」

平鎮高中游擊手曾子祐是今年評價最高的青棒好手，加上中線守備能力、年紀，對剛成立的台鋼來說確實是一個選項，龍隊重返中職的第一年也是選擇平鎮高中的劉基鴻作為狀元。

若是台鋼選擇曾子祐，龍隊就會傾向即戰力，今年旅外歸國的球員包括林凱威、鄭浩均、林鋅杰、宋文華、徐基麟，這5人中，葉君璋表示：「林凱威從帳面成績來看是滿好的，當然都還需要問一下球探看看。」不過若台鋼未選擇曾子祐，葉君璋說：「那當然也會納入考慮。」