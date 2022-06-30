快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影

中華職棒選秀會將在7月11日舉行，味全龍隊排在第二順位，雖然要先看新球隊台鋼雄鷹的選擇，不過龍隊總教練葉君璋已經打好算盤，「會以即戰力為主」。

今年選秀由於台鋼雄鷹的加入，順序將是台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，排在第二的龍隊自然已有沙盤推演，葉君璋表示：「曾子祐應該會是台鋼最保險的選擇。」

平鎮高中游擊手曾子祐是今年評價最高的青棒好手，加上中線守備能力、年紀，對剛成立的台鋼來說確實是一個選項，龍隊重返中職的第一年也是選擇平鎮高中的劉基鴻作為狀元。

若是台鋼選擇曾子祐，龍隊就會傾向即戰力，今年旅外歸國的球員包括林凱威、鄭浩均、林鋅杰、宋文華、徐基麟，這5人中，葉君璋表示：「林凱威從帳面成績來看是滿好的，當然都還需要問一下球探看看。」不過若台鋼未選擇曾子祐，葉君璋說：「那當然也會納入考慮。」

台鋼雄鷹 葉君璋 平鎮高中

延伸閱讀

中職／龍隊吃死悍將奇怪了 葉總：就是對樂天打不好

中職／吉力吉撈未積極跑壘確實犯錯 葉總要多講幾下

中職／「小葉特調」發功 2火球男回穩

中職／龍隊沒先發了！王維中、林子昱肌肉發炎要休1個月

相關新聞

中職／185好漢選秀人數創新高 台鋼第六桌擺進來

中華職棒新人選拔會將在7月11日登場，聯盟今天公布共有185位好手符合選秀資格，人數再創歷史新高，旅外好手林凱威、鄭浩均...

中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

中華職棒選秀會將在7月11日舉行，味全龍隊排在第二順位，雖然要先看新球隊台鋼雄鷹的選擇，不過龍隊總教練葉君璋已經打好算盤...

中職／朱育賢、林泓育快「醒醒」 古久保健二做畫鼓勵

「醒醒！」樂天桃猿隊休息室門口的看板上，朱育賢與林泓育的名牌旁邊被寫上這兩個字，還畫上兩人睡覺的可愛圖案，這是來自日籍首...

中職／嚴宏鈞5打點背後 郭嚴文球棒+神奇「鼓」力

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞昨天賽前與郭嚴文打賭，若用他的球棒敲安就要收下這支球棒，結果不僅3打數3安打，還敲出本季首轟、創生涯...

中職／聯盟曾致電關心陳偉殷 確認他暫無回台打球計畫

日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷遭球團指定讓渡，中職會長蔡其昌今天表示，聯盟近日曾致電關心陳偉殷，陳偉殷有自己的計畫和想法...

日職／ELEVEN與洋聯簽5年轉播合約 中職會長蔡其昌喊讚

ELEVEN SPORTS與日職太平洋聯盟簽5年合約，7月1日起將轉播太平洋聯盟賽事，中職會長蔡其昌今天說，球迷未來可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。