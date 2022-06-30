中職／185好漢選秀人數創新高 台鋼第六桌擺進來

中華職棒新人選拔會將在7月11日登場，聯盟今天公布共有185位好手符合選秀資格，人數再創歷史新高，旅外好手林凱威、鄭浩均、林鋅杰、宋文華都在其中，平鎮高中游擊大物曾子祐更是狀元熱門人選。

今年選秀會185人參加，其中包括測試會通過的74名選手，分別為投手85名、捕手15名、內野手51名、外野手34名，總人數超越去年的157人紀錄。

透過國手資歷報名的選手有9位，包含世界12強國手林凱威、U23世界盃國手鄭浩均；透過球團推薦的選手共47人，其中林鋅杰有豐富國手資歷、徐基麟也有U23中華隊資歷；旅美好手宋文華則透過聯盟推薦投入選秀。

今年也有不少高中新秀選擇挑戰職棒，共計51位球員以高中應屆畢業生的身分報名，為歷年最高，其中平鎮高中游擊大物曾子祐最受各界關注、攻守俱佳的二壘手黃勇傳則透過球團推薦報名。

今年青棒還有穀保家商攻擊型捕手宋嘉翔、潛力投手馮皓；高苑工商阻殺能力出色的捕手潘磊；白河商工兩大王牌投手尹柏淮、阮裕智；大理高中強打少年林培緯；陽明高中速球型投手舒治浩等人，其中美和高中投手邱承奕雖然順利通過測試會，但最終選擇以高中應屆畢業身分投入選秀。