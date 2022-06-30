快訊

東京連日酷熱 日本專家揭防中暑關鍵竟在「手掌」

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／185好漢選秀人數創新高 台鋼第六桌擺進來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹在今年正式加盟中華職棒，選拔會現場將出現久違的第六張桌子。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹在今年正式加盟中華職棒，選拔會現場將出現久違的第六張桌子。 聯合報系資料照

中華職棒新人選拔會將在7月11日登場，聯盟今天公布共有185位好手符合選秀資格，人數再創歷史新高，旅外好手林凱威、鄭浩均、林鋅杰、宋文華都在其中，平鎮高中游擊大物曾子祐更是狀元熱門人選。

今年選秀會185人參加，其中包括測試會通過的74名選手，分別為投手85名、捕手15名、內野手51名、外野手34名，總人數超越去年的157人紀錄。

透過國手資歷報名的選手有9位，包含世界12強國手林凱威、U23世界盃國手鄭浩均；透過球團推薦的選手共47人，其中林鋅杰有豐富國手資歷、徐基麟也有U23中華隊資歷；旅美好手宋文華則透過聯盟推薦投入選秀。

今年也有不少高中新秀選擇挑戰職棒，共計51位球員以高中應屆畢業生的身分報名，為歷年最高，其中平鎮高中游擊大物曾子祐最受各界關注、攻守俱佳的二壘手黃勇傳則透過球團推薦報名。

今年青棒還有穀保家商攻擊型捕手宋嘉翔、潛力投手馮皓；高苑工商阻殺能力出色的捕手潘磊；白河商工兩大王牌投手尹柏淮、阮裕智；大理高中強打少年林培緯；陽明高中速球型投手舒治浩等人，其中美和高中投手邱承奕雖然順利通過測試會，但最終選擇以高中應屆畢業身分投入選秀。

台鋼雄鷹在今年正式加盟中華職棒，選拔會現場將出現久違的第六張桌子，讓今年的選秀話題十足，選秀會將於7月11日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，聯盟也邀請喜愛棒球的球迷朋友，透過Eleven Sports體育頻道、CPBL中華職棒官方Facebook、CPBL官方YouTube準時收看直播，同步關心新人球員選拔會的第一手消息。

中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒2022年新人選拔會名單。圖／中華職棒聯盟提供

選秀 平鎮高中 中華職棒

延伸閱讀

中職／林凱威確定報名選秀 擁大聯盟水準滑球衝擊首輪

中職／潘泓凱變得會動腦筋 期待與宋文華同在中職打拚

中職／球速、控球都普通 宋文華恐難成選秀狀元

中職／悍將、桃猿怎麼看宋文華？兩隊總仔讚優質

相關新聞

中職／185好漢選秀人數創新高 台鋼第六桌擺進來

中華職棒新人選拔會將在7月11日登場，聯盟今天公布共有185位好手符合選秀資格，人數再創歷史新高，旅外好手林凱威、鄭浩均...

中職／龍隊選秀排第二 葉總打好「即戰力」算盤

中華職棒選秀會將在7月11日舉行，味全龍隊排在第二順位，雖然要先看新球隊台鋼雄鷹的選擇，不過龍隊總教練葉君璋已經打好算盤...

中職／朱育賢、林泓育快「醒醒」 古久保健二做畫鼓勵

「醒醒！」樂天桃猿隊休息室門口的看板上，朱育賢與林泓育的名牌旁邊被寫上這兩個字，還畫上兩人睡覺的可愛圖案，這是來自日籍首...

中職／嚴宏鈞5打點背後 郭嚴文球棒+神奇「鼓」力

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞昨天賽前與郭嚴文打賭，若用他的球棒敲安就要收下這支球棒，結果不僅3打數3安打，還敲出本季首轟、創生涯...

中職／聯盟曾致電關心陳偉殷 確認他暫無回台打球計畫

日本職棒阪神虎隊台灣投手陳偉殷遭球團指定讓渡，中職會長蔡其昌今天表示，聯盟近日曾致電關心陳偉殷，陳偉殷有自己的計畫和想法...

日職／ELEVEN與洋聯簽5年轉播合約 中職會長蔡其昌喊讚

ELEVEN SPORTS與日職太平洋聯盟簽5年合約，7月1日起將轉播太平洋聯盟賽事，中職會長蔡其昌今天說，球迷未來可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。