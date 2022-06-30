棒球／WBSC會員大會3日台北登場 辜仲諒角逐兩要職

2022第4屆世界棒壘球總會（WBSC)會員大會，將於7月3日至5日在台北萬豪酒店舉行，此次會議的重頭戲為WBSC會長、執委會及各洲際棒球總會相關職務改選，包含我國籍彭誠浩先生擔任會長的亞洲棒球總會（BFA）會長改選，中華民國棒球協會理事長辜仲諒將代表中華棒協角逐WBSC棒球部第一副會長及BFA會長職務，延續台灣在世界棒壇的重要地位。

這場會議是全球新冠肺炎疫情爆發2年半以來，首場在台灣辦理參與國家數最多、最大型的國際體育會議，中華棒協、台北市政府及教育部體育署都以最審慎及期待的心情，迎接全世界100多個會員國、200多位代表及工作人員齊聚台灣。

WBSC會員大會是世界棒壇最重要會議，每2年舉行1次，我國於2019年在日本堺市舉行的第3屆會員大會就鎖定爭取本次攸關WBSC職務改選的關鍵性會議，提前為中華棒協理事長辜仲諒接班布局做好準備，期間受到全球疫情影響，第4屆會員大會延至今年7月在台灣舉行，一連3天的會議，將由全球與各大洲棒、壘球會員國進行至少27場次的會議，WBSC現任會長法卡利（Riccardo Fraccari），將在此次會員大會中爭取連任，中華棒協理事長辜仲諒先生甫連任，將在4日召開WBSC棒球部大會中，挑戰第一副會長職務。

另外，關係亞洲棒球事務發展的BFA，亦將在3日召開會員大會，選出新任會長，辜仲諒同時將角逐會長職務，承擔起即將於今年卸任的彭誠浩數十年來在國際棒壇的影響力，帶領台灣棒壇邁向新的里程碑。

談到這次辜仲諒將角逐兩要職，中華棒協秘書長林宗成表示，彭誠浩在1998年當選棒協理事長後，就相當注重國際上的發展，辦很多國際賽、國際活動，「我們透過這些活動跟棒球國家交流認識，變成好朋友，到要選舉的時候這些好朋友就會支持你，樂觀認為應該是可以達標。」

彭誠浩是自BFA於1954年成立以來台灣首位會長，在任期間他積極協助爭取國際頂級棒球賽事在台灣舉辦，例如2001年世界盃棒球錦標賽、2006年洲際盃棒球錦標賽、2008北京奧運最終資格賽、2012世界棒球經典賽、2019世界棒球12強賽及2020東京奧運棒球最終資格賽等，成功打台灣承辦國際重要賽事的聲譽，並奠定我國在國際棒壇的影響力。

受疫情影響，我國採邊境嚴管的情況下，此次WBSC會員大會在外交部、大陸委員會、疾病管制署、內政部移民署及台北市政府等相關部門的通力合作之下，跨部會協調解決相關入境與防疫問題，採取專案泡泡模式進行，是自2020年新冠疫情爆發以來，我國所舉辦最大型的專案泡泡模式，所有與會代表從入境到離境（6月29日至7月8日），全程在飯店會場活動，不得外出，以達最嚴格之控管，除了讓會議順利舉辦，同時能夠兼顧國人的健康及安全。

此次WBSC會員大會能順利在台灣舉辦，再次向世界證明台灣在國際棒壇的地位，同時向外界展現台灣在疫情下，仍然能有舉辦大型世界級國際會議的能力。