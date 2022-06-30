中職／上半季延賽大爆炸 下半季二度延至7月22日開打
受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和天候影響，中職今年上半季多場比賽延賽，聯盟先前已延後下半季開打時程，今天再度調整下半季開賽日，從7月19日延至22日舉行。
中職上半季各隊陸續傳出疫情，富邦悍將近期成為本季繼味全龍、樂天桃猿後，第3支受疫情影響而停賽的球隊，悍將自6月28日至7月2日例行賽均延期。
聯盟先前已調整過下半季開打時程，從原訂7月15日，改至7月19日，聯盟今天宣布，上半季例行賽受疫情與天候影響，加上因第14週賽程受疫情波及，延賽場數增多，因此再次調整下半季開賽日，延後至7月22日開打。
經聯盟調整賽程後，悍將本週5場例行賽延至7月4日至18日間進行，而原先下半季第2週前6場賽事，改至9月底至10月間舉行。
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