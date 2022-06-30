棒球／陽岱鋼獨盟第2轟出爐 連5場敲安

湖國碼頭犬隊今天以9：0痛宰密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼也貢獻了一轟，也是個人今年轉投美國獨立聯盟後的第二轟，延續連5場敲安。

陽岱鋼今天擔任先發第7棒、中外野手，1局下首打席敲出右外野飛球出局，4局下則遭到三振，6局下終於有表現機會，在2出局後轟出一發陽春砲，幫助球隊推進到5：0領先，只是8局下再遭到三振。

陽岱鋼 (Yoh Daikan) blasts his 2nd home run in the American Association. pic.twitter.com/X6RkDsUtS4 — CPBL STATS - ♥️ #95, Kimi, Mina (@GOCPBL) 2022年6月30日

陽岱鋼總計4打數1安打，個人連5場敲安後，打擊率來到2成13，這一發全壘打是陽岱鋼本季第2轟，前一發是在5月21日敲出的湖國碼頭犬隊隊史第一發主場全壘打。

加上陽岱鋼這一轟，湖國碼頭犬隊全場敲出12支安打有3發是全壘打，先發投手史耐德（Duncan Snider）不僅投出8局被敲3安無失分好投，全場還飆出多達16次三振，把對手K得暈頭轉向。