快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／陽岱鋼獨盟第2轟出爐 連5場敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼敲出個人今年轉投美國獨立聯盟後的第二轟，延續連5場敲安。 截圖自影片
陽岱鋼敲出個人今年轉投美國獨立聯盟後的第二轟，延續連5場敲安。 截圖自影片

湖國碼頭犬隊今天以9：0痛宰密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼也貢獻了一轟，也是個人今年轉投美國獨立聯盟後的第二轟，延續連5場敲安。

陽岱鋼今天擔任先發第7棒、中外野手，1局下首打席敲出右外野飛球出局，4局下則遭到三振，6局下終於有表現機會，在2出局後轟出一發陽春砲，幫助球隊推進到5：0領先，只是8局下再遭到三振。

陽岱鋼總計4打數1安打，個人連5場敲安後，打擊率來到2成13，這一發全壘打是陽岱鋼本季第2轟，前一發是在5月21日敲出的湖國碼頭犬隊隊史第一發主場全壘打。

加上陽岱鋼這一轟，湖國碼頭犬隊全場敲出12支安打有3發是全壘打，先發投手史耐德（Duncan Snider）不僅投出8局被敲3安無失分好投，全場還飆出多達16次三振，把對手K得暈頭轉向。

陽岱鋼

延伸閱讀

MLB／不想冒險！ 小葛雷諾連兩年婉拒全壘打大賽邀約

MLB／張育成敲安破低潮 海盜延長賽再見安擊敗小熊

棒球／幫鄭浩均收尾 陽岱鋼代班投1局無失分還有三振

MLB／楚奧特挺你！投手大谷第5勝 打者翔平連11場敲安

相關新聞

中職／測試會74人獲推薦創新高 45歲鄭承嘉沒上榜

中華職棒今天公布「2022新人球員測試會」結果，報名參加的150人中，最終有74人獲得球團推薦，創下歷年新高，獲得王建民...

棒球／陽岱鋼獨盟第2轟出爐 連5場敲安

湖國碼頭犬隊今天以9：0痛宰密爾瓦基送奶人隊，陽岱鋼也貢獻了一轟，也是個人今年轉投美國獨立聯盟後的第二轟，延續連5場敲安...

中職／陳仕朋快篩陽性 悍將染疫球員達16人

富邦悍將隊疫情再增新案例，投手陳仕朋昨天練習後身體不適，快篩結果呈現陽性，另外投手教練林正豐也在28日快篩陽性，兩人都已...

中職／選秀共5旅外回歸 沒有陳偉殷

中華職棒新人選拔會報名至昨天中午截止，旅日左投陳偉殷同一天恢復自由之身，不過確定沒有投件；這位36歲老將下一步還不明確，...

中職／新生代中華隊出爐 王威晨蟬聯人氣王連說9次非常感謝

中職明星賽延續國家隊對抗明星隊的形式，「餅總」林岳平選出新生代中華隊，可看出明年世界棒球經典賽雛形，不過對於自家好手古林...

中職／曾仁和5.2局失1分獲MVP 頒獎台上大秀舞技

樂天桃猿今天在桃園主場出戰來訪的中信兄弟，樂天桃猿派出曾仁和先發對上中信兄弟的德保拉。樂天桃猿先發投手曾仁和主投5.2局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。