中職／測試會74人獲推薦創新高 45歲鄭承嘉沒上榜

中華職棒今天公布「2022新人球員測試會」結果，報名參加的150人中，最終有74人獲得球團推薦，創下歷年新高，獲得王建民稱讚的日籍投手高塩將樹也在其中，而引起話題的45歲的科技業老闆鄭承嘉則未獲推薦。

中職聯盟今天表示，共有150人參加測試會，最終獲得球團推薦共74人，為歷年來最多推薦人數，其中投手39人、捕手4人、內野手18人，外野手13人。

效力安永鮮物成棒隊投手高塩將樹來台效力多年，受惠於條件放寬，若有球隊選中將視為本土球員、不受洋將使用限制，今年在測試會上的表現也獲得中信兄弟二軍投手教練王建民的好評，也成功透過球團推薦取得選秀資格。

另外45歲的鄭承嘉在測試會上4個打席揮出1支安打、被保送3次，上壘率百分之百，加上過去在東海中學青棒隊是高政華、曾華偉的同學，表現讓現場教練直呼感動，只不過年齡還是硬限制，最終未獲得球團推薦。

2022中華職棒新人球員測試會入選名單如下：