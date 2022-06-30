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中職／測試會74人獲推薦創新高 45歲鄭承嘉沒上榜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
引起話題的45歲的科技業老闆鄭承嘉則未獲推薦。 圖／中華職棒提供
引起話題的45歲的科技業老闆鄭承嘉則未獲推薦。 圖／中華職棒提供

中華職棒今天公布「2022新人球員測試會」結果，報名參加的150人中，最終有74人獲得球團推薦，創下歷年新高，獲得王建民稱讚的日籍投手高塩將樹也在其中，而引起話題的45歲的科技業老闆鄭承嘉則未獲推薦。

中職聯盟今天表示，共有150人參加測試會，最終獲得球團推薦共74人，為歷年來最多推薦人數，其中投手39人、捕手4人、內野手18人，外野手13人。

效力安永鮮物成棒隊投手高塩將樹來台效力多年，受惠於條件放寬，若有球隊選中將視為本土球員、不受洋將使用限制，今年在測試會上的表現也獲得中信兄弟二軍投手教練王建民的好評，也成功透過球團推薦取得選秀資格。

另外45歲的鄭承嘉在測試會上4個打席揮出1支安打、被保送3次，上壘率百分之百，加上過去在東海中學青棒隊是高政華、曾華偉的同學，表現讓現場教練直呼感動，只不過年齡還是硬限制，最終未獲得球團推薦。

2022中華職棒新人球員測試會入選名單如下：

投手（39人）：蕭柏頤、曾品洋、鄭副豪、林詩翔、謝科豐、邱志鵬、鄭澔、黃紹睿、陳致賢、黃勃睿、李軒慈、歐承韋、高紹偉、大瀧幸治、爾曼羅索普、髙塩將樹、戴宏鈞、蕭憶祥、張鈞翔、賴明杰、陳柏諺、邱承奕、高秉洋、唐榮恩、陳正毅、藍翊誠、羅聖凱、陳慎、屠振瑋、李欣穎、陳柏均、林浩瑋、林承頴、王品傑、李超、潘奕誠、鄧佳安、翁緯喬、林展樟

捕手（4人）：豊暐、陳致嘉、周亨叡、張益豪

內野手（18人）

張建鑫、黃秉揚、蔡旻昇、顏郁軒、林子宸、李承嘉、李承恩、古森、葉子然、柯佳豪、賴柏均、林俊恩、烏凱恩、吳寬軒、高偉倫、陳洛陽、林雨力、游証鈞

外野手（13人）

潘亮銘、戴焙麟、巴奇達魯妮卡兒、楊岩潔、周佳樂、廖筱堯、吳翰承、羅人豪、林凱鈞、高聖恩、范育銓、陳喆閎、陳鴻德

王建民 中華職棒

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