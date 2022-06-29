中職／如魚得水！曾仁和5.2局8K好投奪勝 壓倒德保拉

桃園球場賽前下雨導致比賽延後開打，樂天桃猿隊「土虱」曾仁和投得如魚得水，復出首戰不僅繳出5.2局失1分好投，單場8K刷新個人紀錄，加上猿隊兩個大局，擊倒兩位明星隊投手德保拉、楊志龍，最終以12：2擊敗中信兄弟隊。

曾仁和今年4度因強襲球造成腳部「中彈」，熱身賽3次、練習1次，今年4月10日的首場例行賽出賽又出現，結果只投0.1局、2球就被擔架抬離場，檢查後確認為右側腓骨線型骨裂，到今天才終於回歸。

多了「防護心態」，曾仁和今天沒再被打中「魚尾巴」，而且前5局都沒遇到大危機，直到6局2出局後突然不穩，被敲2安又投出2次保送，自己奉送一分還留下滿壘給隊友，還好林子崴成功拆彈。

曾仁和最終以104球投完5.2局，投出生涯新高的單場8次三振，另被敲5支安打、2次四壞保送，僅失1分，防禦率1.50，收下本季首勝。

猿隊打線大爆發，面對兄弟王牌德保拉，4局下從郭嚴文帶點幸運成分的內野安打開始，單局敲出6支安打、攻下5分，接著7局面對楊志龍，陳俊秀先敲出二壘安打，接著又有保送加失誤，拿下1分，換上彭識穎後，嚴宏鈞再敲出三分砲，單局再添4分。

分數落後太多，兄弟在8局下守備大搬風，取消指定打擊讓陳子豪移防一壘，也是他生涯第一次守外野以外的位置。

德保拉今天投5局退場，被敲10支安打掉5分，前一次對猿隊也曾遭到痛擊，6月3日時僅投3.2局就失6分（5分責失），創下生涯最短局數。