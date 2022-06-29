快訊

教部高頻率盤點本土語師資惹議 師嘆：要我們觀落陰？

影／驚人紫色閃電直劈南投透天厝 居民：我家被雷打到起火

日職／宋家豪中繼1局失1分 最快球速153公里

中央社／ 台北29日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。聯合報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。聯合報系資料照

效力於樂天金鷲隊台灣投手宋家豪，今天客場出戰歐力士隊，7局下登板，投1局被敲2支安打、失1分，最快球速153公里，樂天最終以1比6輸球。

宋家豪前一次出賽是在6月24日出戰埼玉西武獅隊，當時投1局，只用9球就解決3名打者，連3場比賽無失分。

樂天隊今天迎戰歐力士隊，宋家豪7局下在球隊1比5落後時登板，先讓前2名打者宗佑磨、中川圭太擊成飛球出局後，被吉田正尚、杉本裕太郎連續安打，攻下1分，隨後靠著三振，拿下第3個出局數。

宋家豪今天投1局失1分，最快球速153公里，賽後防禦率2.86。

樂天隊此役得分效率不佳，9支安打僅得1分，最終以1比6不敵歐力士。

另外，旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天在二軍出賽，對戰橫濱DeNA灣星隊，吳念庭先發第4棒，鎮守三壘，3打數摃龜，僅靠著1次保送站上壘包，連2場比賽無安打，而西武獅今天攻勢串聯，最終以9比2贏球。

樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼登板 9球投1局無失分

宋家豪後援1局最速152公里 拿下中繼成功

日職／宋家豪8球1局下班 吳念庭代守證明傷勢無礙

日職／吳念庭久違開轟 宋家豪0.2局掉1分

相關新聞

中職／林智勝、王勝偉入選明星隊 林威助：打出價值

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，林智勝、王勝偉兩名「前兄弟」球員，轉隊後還是入選明星隊，執掌明星隊兵符的...

中職／確定不會投入今年選秀 陳偉殷感謝阪神照顧

台灣左投陳偉殷還想繼續回到投手丘，不過確定不會投入今年中華職棒選秀，中職新人選拔會報名至今天中午截止，聯盟表示，並未收到...

中職／明星賽選張政禹棄林承飛 「大餅實驗室」將開啟

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，中華隊總教練林岳平宣布24人名單中，先發游擊是江坤宇沒有疑問，但遞補選擇...

中職／意外古林睿煬票選第ㄧ 餅總明星賽怎麼挑投手？

中華職棒今天公布明星賽票選先發，統一獅隊古林睿煬先獲得最高票先發投手，又被林岳平選入中華隊名單，林岳平坦言嚇一跳，「怎麼...

中職／王威晨連霸人氣王謝票 還想問會長一件事

中華職棒明星賽今天公布票選結果，中信兄弟隊長王威晨以31萬3674高票，榮登人氣王寶座，會長蔡其昌比喻「可以選立委了」，...

中職／獅隊新洋投就是「吹哨者」 林岳平：我不知道

統一獅隊獲得強力應援，大聯盟75勝投手費爾斯（Mike Fiers）將來台加盟，過去揭穿太空人隊偷暗號事件的「吹哨者」身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。