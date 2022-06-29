日職／宋家豪中繼1局失1分 最快球速153公里

效力於樂天金鷲隊台灣投手宋家豪，今天客場出戰歐力士隊，7局下登板，投1局被敲2支安打、失1分，最快球速153公里，樂天最終以1比6輸球。

宋家豪前一次出賽是在6月24日出戰埼玉西武獅隊，當時投1局，只用9球就解決3名打者，連3場比賽無失分。

樂天隊今天迎戰歐力士隊，宋家豪7局下在球隊1比5落後時登板，先讓前2名打者宗佑磨、中川圭太擊成飛球出局後，被吉田正尚、杉本裕太郎連續安打，攻下1分，隨後靠著三振，拿下第3個出局數。

宋家豪今天投1局失1分，最快球速153公里，賽後防禦率2.86。

樂天隊此役得分效率不佳，9支安打僅得1分，最終以1比6不敵歐力士。

另外，旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天在二軍出賽，對戰橫濱DeNA灣星隊，吳念庭先發第4棒，鎮守三壘，3打數摃龜，僅靠著1次保送站上壘包，連2場比賽無安打，而西武獅今天攻勢串聯，最終以9比2贏球。