中職／差點又遇因雨延賽 李千娜開球好「南投」

歌手李千娜今天受邀到桃園棒球場為樂天桃猿隊開球，差點又遇到因雨延賽，還好只是延後開打，她也開玩笑說：「這顆球也太難投了吧，是不是因為我是南投人？」說完馬上為自己的冷笑話道歉。

猿隊主題日「上班族趴」連兩天找來藝人開球，今天由李千娜接棒，比賽雖然因為雨勢延後50分鐘開打，但她仍投出不落地的好球，掉進開球捕手朱育賢手套中，而且方向沒有什麼偏差。

「之前也有開球過，今天特別緊張。」李千娜說：「有請教朱育賢怎麼投得比較美。」結果在朱育賢指導下投得不錯，「看起來非常會投球，有投進手套，算是完美。」

李千娜先前受邀為富邦悍將隊開球時曾碰到因雨延賽，今天賽前下雨，聽到工作人員說可能取消時，李千娜心想：「天吶，我這顆球也太難投了吧，是不是因為我是南投人？」講完這句冷笑話她趕緊向現場媒體說：「對不起。」不過聽到這個笑話的記者也都有露出笑容。

李千娜表示，之前球賽曾因疫情延期，如果今天又遇到下雨延期，「覺得好可惜喔，現場來這麼多人，也準備迎接比賽，心情會很沮喪，還好雨停了。」

李千娜對拿下過全壘打王的「朱哥」朱育賢有印象，不過之前受訪時她曾透露自己是兄弟象迷，剛好是今天猿隊對手，李千娜說：「希望大家都能發揮到最好，也不要受傷，疫情期間可以看到球賽滿開心的。」

曾受到中信兄弟、富邦悍將隊邀請開球，還差兩隊就湊齊開球版圖，李千娜也開玩笑說請媒體幫忙宣導，看有沒有球隊要邀請，還反問：「我是不是要改行當投手？」