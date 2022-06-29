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中職／王威晨連霸人氣王謝票 還想問會長一件事

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊王威晨。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊王威晨。記者季相儒／攝影

中華職棒明星賽今天公布票選結果，中信兄弟隊長王威晨以31萬3674高票，榮登人氣王寶座，會長蔡其昌比喻「可以選立委了」，王威晨笑回，自己對政治不了解，但想知道這31萬票中，「會長有沒有投我？」

中職今天舉辦明星賽記者會，蔡其昌在宣告人氣王得主時，驚訝於王威晨的超高票數，也以熟悉的政治領域譬喻，「這很驚人，選立委可以當選2點多席了，票數很高。」

對於獲選人氣王，王威晨先連說了9次「非常」再接上感謝二字，詮釋對於球迷願意投給自己的感動，「超棒的，要謝謝投票給我的球迷。」

中職明星賽前兩年因疫情停辦，不過去年聯盟透過網路票選明星隊，王威晨排第一，今年在球迷透過網路、雜誌、簡訊票選下，蟬聯人氣王，王威晨很期待，想再體驗走紅毯的明星級感受。

王威晨在2018、2019年都曾參加明星賽，他說：「那時候可以走紅毯進場，真的有明星的感覺，非常享受，球員之間也都有討論，很可惜停了2年，個人非常期待。」

至於會長的「立委說」，王威晨認為自己對於政治領域不熟，也沒打算涉足，不過接下來若有機會再遇到會長會想問問看，「會長有沒有投給我？」

明星賽 王威晨 中職

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