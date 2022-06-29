棒球／接棒未來女棒四連霸 感謝「魏爸」四年相挺

接棒未來女子棒球隊在全國女棒錦標賽完成四連霸壯舉，也取得第3屆亞洲女子棒球錦標賽中華隊代表權，領隊謝榮瑤特別感謝推動「三董」魏應充四年來的支持，魏應充也祈願四連霸喜氣伴隨味全龍進今年的季後賽，雙喜臨門。

在推動味全龍回歸中職之前，魏應充就開始贊助接棒未來女棒隊，連續四年不間斷，謝榮瑤就表示，魏應充的支持，讓接棒未來女棒隊可以無後顧之憂。

接棒未來女棒隊總教練顏良吉表示，這支隊伍的成員以台北市立大學的畢業校友為主，由於女棒環境不佳，選手平日上班，假日或晚上練球，無論是場地、器材或外出比賽的交通食宿，都要找資源，處境困難，直到2019年獲穩定贊助，情況才完全改善。

顏良吉說，後來他才知道是當時的教練蔡尚達，透過謝榮瑤向魏董求助，這四年來魏董有系統的協助女棒隊，大家才能沒有後顧之憂打球，「魏董的幫忙，改變台灣女棒的生態。」

不過顏良吉因希望讓學弟有更多磨練機會，因此辭任總教練，希望轉任顧問，謝榮瑤也當眾喊話：「只許你華麗的轉身一半」，並頒發終生榮譽總教練聘書給顏良吉。

接棒未來女棒隊獻上冠軍盃及卡片給魏應充（中）。圖／頂新和德文教基金會提供

接棒未來女棒隊特別將冠軍盃獻給魏應充，也寫卡片給「敬愛的魏爸」，內容是：「謝謝您對我們這群孩子的照顧和付出，提供舞台讓我們能無後顧之憂的挑戰自我，持續創造佳績，有您的支持，讓我們最愛的棒球可以讓更多人看見，這一切都是因為有您，謝謝您。」

女棒隊也在幸運球棒上簽名送給味全龍隊長吳東融，希望將四連霸喜氣帶給味全龍，魏應充致詞時表示，四年多前聽到這些女棒隊員為了打棒球，犧牲休息時間，還要到處找資源，他沒有理由不幫忙。

魏應充也說，這段時間看到師母及教練、選手們的付出，內心相當撼動與感動。除了祈願這份喜氣伴隨味全龍進入今年季後賽，也希望政府、企業、民間能一起來推動女棒。