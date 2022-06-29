快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

影／中職明星賽七月登場 蔡其昌：期許明年移師大巨蛋

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
中職會長蔡其昌（後排中）、經濟部國貿局長江文若（後排左二）、外貿協會秘書長林芳苗（後排右二）、國家隊教練林岳平（後排右）、明星隊教練林威助（後排左）與各隊啦啦隊為明星賽造勢。記者侯永全／攝影
中職會長蔡其昌（後排中）、經濟部國貿局長江文若（後排左二）、外貿協會秘書長林芳苗（後排右二）、國家隊教練林岳平（後排右）、明星隊教練林威助（後排左）與各隊啦啦隊為明星賽造勢。記者侯永全／攝影

受疫情影響停辦兩年的中華職棒明星賽，今年7月將在台中洲際棒球場登場，中職會長蔡其昌今天宣布，今年明星賽將由新一代國家隊陣容對決中職明星隊，並集結五球團超過百人應援團為明星賽增添亮點，並期許明星賽明年能在大巨蛋舉辦。

蔡其昌與國家隊教練林岳平、明星隊教練林威助出席2022中華職棒明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會。今年明星賽票選，球迷投票非常踴躍，總投票數超過九百多萬，目前最高票是王威晨的三十一萬票，蔡打趣說，這票數足可讓二點多的立委當選。蔡其昌表示，今年明星賽有三大特色，除了可以期待新一代國家隊陣容與中職明星球員對抗外，也集結五隊強大的啦啦隊，超過百人應援團共襄盛舉，另外還邀請知名歌手在中場休息時間表演。他強調，今年疫情仍嚴峻，不過中華職棒聯盟克服萬難，決心一定要舉辦明星賽，期待明年明星賽可以在大巨蛋舉辦，這是台灣職棒球迷的殷切期望。

兩隊總教練在記者會中公布球隊陣容，在以國家隊優先的前提下，結果明星隊有九名球員得改披國家隊戰袍在明星賽出賽。國家隊總教練林岳平表示，名單都是菁英中的菁英，將他們帶到國家隊，希望明年或在未來能在國際舞台上，幫台灣拿下重要勝利。他也說，目前中職好手落在二十四歲到二十八歲之間，他們是菁英選手，再搭配一些有經驗的選手，將成為台灣未來國家棒球隊主力。

明星隊總教練林威助表示，各球隊還有一些主力選手沒有列入國家隊名單，之後若有好的表現也可以成為中華隊一員，希望林總可以看到他們的好成績。

國家隊教練林岳平（右）與明星隊教練林威助今天公布2022中華職棒明星對抗賽兩隊名單。記者侯永全／攝影
國家隊教練林岳平（右）與明星隊教練林威助今天公布2022中華職棒明星對抗賽兩隊名單。記者侯永全／攝影

明星賽 中職 棒球

延伸閱讀

中職／蔡其昌期待明星賽盛大舉辦 盼未來前進大巨蛋

中職／獅隊新洋投就是「吹哨者」 林岳平：我不知道

中職／王威晨31萬票蟬聯人氣王 蔡其昌：選立委可上2.5席

民進黨若提名陳時中選北巿 蔡其昌預測林佳龍有這反應

相關新聞

中職／林智勝、王勝偉入選明星隊 林威助：打出價值

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，林智勝、王勝偉兩名「前兄弟」球員，轉隊後還是入選明星隊，執掌明星隊兵符的...

中職／確定不會投入今年選秀 陳偉殷感謝阪神照顧

台灣左投陳偉殷還想繼續回到投手丘，不過確定不會投入今年中華職棒選秀，中職新人選拔會報名至今天中午截止，聯盟表示，並未收到...

中職／明星賽選張政禹棄林承飛 「大餅實驗室」將開啟

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，中華隊總教練林岳平宣布24人名單中，先發游擊是江坤宇沒有疑問，但遞補選擇...

中職／意外古林睿煬票選第ㄧ 餅總明星賽怎麼挑投手？

中華職棒今天公布明星賽票選先發，統一獅隊古林睿煬先獲得最高票先發投手，又被林岳平選入中華隊名單，林岳平坦言嚇一跳，「怎麼...

中職／獅隊新洋投就是「吹哨者」 林岳平：我不知道

統一獅隊獲得強力應援，大聯盟75勝投手費爾斯（Mike Fiers）將來台加盟，過去揭穿太空人隊偷暗號事件的「吹哨者」身...

棒球／接棒未來女棒四連霸 感謝「魏爸」四年相挺

接棒未來女子棒球隊在全國女棒錦標賽完成四連霸壯舉，也取得第3屆亞洲女子棒球錦標賽中華隊代表權，領隊謝榮瑤特別感謝推動「三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。