影／中職明星賽七月登場 蔡其昌：期許明年移師大巨蛋
受疫情影響停辦兩年的中華職棒明星賽，今年7月將在台中洲際棒球場登場，中職會長蔡其昌今天宣布，今年明星賽將由新一代國家隊陣容對決中職明星隊，並集結五球團超過百人應援團為明星賽增添亮點，並期許明星賽明年能在大巨蛋舉辦。
蔡其昌與國家隊教練林岳平、明星隊教練林威助出席2022中華職棒明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會。今年明星賽票選，球迷投票非常踴躍，總投票數超過九百多萬，目前最高票是王威晨的三十一萬票，蔡打趣說，這票數足可讓二點多的立委當選。蔡其昌表示，今年明星賽有三大特色，除了可以期待新一代國家隊陣容與中職明星球員對抗外，也集結五隊強大的啦啦隊，超過百人應援團共襄盛舉，另外還邀請知名歌手在中場休息時間表演。他強調，今年疫情仍嚴峻，不過中華職棒聯盟克服萬難，決心一定要舉辦明星賽，期待明年明星賽可以在大巨蛋舉辦，這是台灣職棒球迷的殷切期望。
兩隊總教練在記者會中公布球隊陣容，在以國家隊優先的前提下，結果明星隊有九名球員得改披國家隊戰袍在明星賽出賽。國家隊總教練林岳平表示，名單都是菁英中的菁英，將他們帶到國家隊，希望明年或在未來能在國際舞台上，幫台灣拿下重要勝利。他也說，目前中職好手落在二十四歲到二十八歲之間，他們是菁英選手，再搭配一些有經驗的選手，將成為台灣未來國家棒球隊主力。
明星隊總教練林威助表示，各球隊還有一些主力選手沒有列入國家隊名單，之後若有好的表現也可以成為中華隊一員，希望林總可以看到他們的好成績。
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