中職／林智勝、王勝偉入選明星隊 林威助：打出價值

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，林智勝、王勝偉兩名「前兄弟」球員，轉隊後還是入選明星隊，執掌明星隊兵符的中信兄弟隊總教練林威助表示：「只要把價值打出來，明星一樣是明星。」

今年票選先發由兄弟三壘手王威晨蟬聯人氣王，12個位置中有7名兄弟球員，只是有5人被選進中華隊，林威助表示：「很高興，被肯定的感覺，畢竟自己家的球員在中華隊中，是認同感覺，沒有想要留誰，能去中華隊是最好的。」

兄弟選進明星隊先發的有中繼投手楊志龍、後援投手李振昌、捕手高宇杰、一壘許基宏、三壘王威晨、游擊江坤宇、外野詹子賢；其中李振昌、許基宏、王威晨、江坤宇和詹子賢被林岳平選進中華隊。

江坤宇留下的明星隊游擊位置由王勝偉遞補，他在佔比60%的球迷得分中獲得12.2分，另外40%專業得分則獲得20.21分，總分32.43排在游擊第二順位；林智勝則是在球迷得分獲得30.58分、專業得分40分。

林威助談起王勝偉、林智勝，認為歲數對球員來說，只要實力在都不是問題，「這兩位選手大家說是老將，只要把價值打出來，明星一樣是明星。」

雖然感覺好手都被中華隊挑走，但林威助認為，每個球員都有他的優點，結合起來就可以成為球隊的強項，只要能夠調整好，「與中華隊對抗不一定比較弱」。

明星隊先發公布12人，剩下空間由林威助自行選擇球員，他表示，需要再觀察，至於目前現有人選即使是別隊的也都有關注，「只是要了解他們的個性，能夠聚在一起，就好好的享受這場盛事」。