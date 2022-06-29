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中職／意外古林睿煬票選第ㄧ 餅總明星賽怎麼挑投手？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天公布明星賽票選先發，統一獅隊古林睿煬先獲得最高票先發投手。 中央社
中華職棒今天公布明星賽票選先發，統一獅隊古林睿煬先獲得最高票先發投手。 中央社

中華職棒今天公布明星賽票選先發，統一獅隊古林睿煬先獲得最高票先發投手，又被林岳平選入中華隊名單，林岳平坦言嚇一跳，「怎麼會是票選第一？」

古林睿煬是本土新生代火球男，經過球迷及專家票選後，票數位居明星賽第一，但被林岳平欽點放入中華隊，林岳平指出：「選擇古林是因為他很有潛力，在他身上再加重一點國家隊責任，相信未來有機會幫台灣奪下勝利。」

林岳平也指出，季前受命擔任中職日職交流賽總教練時，就曾期待古林睿煬與味全龍隊徐若熙組成新一代的台灣投手陣，但由於徐若熙打完PRP還在調整中，「所以沒有放到這份名單中」。

另外龍隊王維中則是在名單遞交之後傳出傷勢，林岳平表示，有請聯盟代為聯繫，確認王維中的狀況，如果到7月底真的來不及出賽，再做打算。

這份中華隊名單跟當初接下交流賽兵符後擬定的名單有何差異？林岳平表示，差異不大，但主要是投手方面，明星賽2天總計要打18局，而一名投手不可能負擔太多局數，因此選擇較多先發投手，國際賽模式則會選出能夠勝負的先發投手。

林岳平 明星賽 古林睿煬

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