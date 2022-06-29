中職／明星賽選張政禹棄林承飛 「大餅實驗室」將開啟

中華職棒今天舉辦明星對抗賽名單公布暨售票記者會，中華隊總教練林岳平宣布24人名單中，先發游擊是江坤宇沒有疑問，但遞補選擇味全龍隊張政禹而非樂天桃猿隊林承飛，林岳平要準備開啟「實驗室」。

林承飛今年5轟、27分打點，在全壘打、打點榜都排名第二，攻守兩端能力毋庸置疑，林岳平解釋為何沒選擇林承飛的原因，「原本有考慮，但把名額移給張政禹，因為張政禹有多個守位，又有速度，也是中線唯一左打。」

而林承飛的型態，林岳平認為與已經在名單中的林立、江坤宇和林靖凱類似，能力上當然沒問題，「但我希望嘗試不同組合，看看有沒有火花。」

林岳平在篩選中華隊成員時，考量到平均年齡，為了未來國際賽打底，他指出：「這組野手有攻擊、有守備、有速度，試著在2場比賽中做嘗試，無論攻擊或速度戰，去打出不同型態的陣型。」

這批24人名單中，統一獅占了7人，中信兄弟隊5人、樂天桃猿隊5人、味全龍隊4人、富邦悍將隊3人，林岳平表示，近樣在五隊人數上做到平衡，富邦以投手為主，兄弟、統一、樂天人數較多，原因是陣中選手的經驗值較高，是國際賽所需要。