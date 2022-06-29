快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

中職／選秀報名截止 聯盟未收到陳偉殷申請

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳偉殷確定不會投入今年中華職棒選秀。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷確定不會投入今年中華職棒選秀。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

台灣左投陳偉殷還想繼續回到投手丘，不過確定不會投入今年中華職棒選秀中職新人選拔會報名至今天中午截止，聯盟表示，並未收到陳偉殷的申請。

陳偉殷自6月22日被日本職棒阪神虎隊放入讓渡名單後，到今天期滿，正式成為自由球員。

陳偉殷透過經紀公司表示：「很感謝阪神這兩年的照顧。對於未來的方向，目前會積極的規劃並嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘上，謝謝大家關心。」

中職選秀報名截止時間為今日中午12點，時間上雖然來得及，不過中職表示，並未收到遞交選秀申請。

以陳偉殷的資歷，若要循「旅外優秀球員條款」方式加盟中職，可不受選秀辦法限制，但需要會長提案、全體常務理事2/3以上通過，中職表示，這點必須要有球團或球員本人提出意願，聯盟這邊才會啟動作業。

中職 陳偉殷 選秀

延伸閱讀

SBL／黃建智、吳宗憲完成報名 已20人確定投入選秀

中職／王威晨31萬票蟬聯人氣王 蔡其昌：選立委可上2.5席

中職／林凱威確定報名選秀 擁大聯盟水準滑球衝擊首輪

日職／陳偉殷正式成為自由球員 中職選秀還沒截止

相關新聞

中職／獅隊新洋投就是「吹哨者」 林岳平：我不知道

統一獅隊獲得強力應援，大聯盟75勝投手費爾斯（Mike Fiers）將來台加盟，過去揭穿太空人隊偷暗號事件的「吹哨者」身...

中職／王威晨31萬票蟬聯人氣王 蔡其昌：選立委可上2.5席

2022年中華職棒明星對抗賽採取中華隊對決明星賽，今日兩隊陣容公開，王威晨以31萬票連續兩年拿下「人氣王」，江坤宇、林靖...

中職／選秀報名截止 聯盟未收到陳偉殷申請

台灣左投陳偉殷還想繼續回到投手丘，不過確定不會投入今年中華職棒選秀，中職新人選拔會報名至今天中午截止，聯盟表示，並未收到...

中職／林凱威確定報名選秀 擁大聯盟水準滑球衝擊首輪

具旅美資歷的投手林凱威確定報名中職選秀，林凱威最快球速可達153公里，具球速優勢，球探報告滑球達大聯盟平均水準，被視為即...

中職／林安可明星賽趕得及復出 全壘打大賽要評估

統一獅隊林安可被「餅總」林岳平選入今年中華職棒明星賽中華隊陣容，同時也被球迷選入全壘打大賽名單，近期已開始打擊練習，林岳...

日職／陳偉殷正式成為自由球員 中職選秀還沒截止

台灣左投陳偉殷在6月22日被日職阪神虎隊放進指定讓渡名單，到今天滿7天，日職官網也公告陳偉殷成為自由球員，下一步怎麼走受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。