中職／選秀報名截止 聯盟未收到陳偉殷申請

台灣左投陳偉殷還想繼續回到投手丘，不過確定不會投入今年中華職棒選秀，中職新人選拔會報名至今天中午截止，聯盟表示，並未收到陳偉殷的申請。

陳偉殷自6月22日被日本職棒阪神虎隊放入讓渡名單後，到今天期滿，正式成為自由球員。

陳偉殷透過經紀公司表示：「很感謝阪神這兩年的照顧。對於未來的方向，目前會積極的規劃並嘗試不同的方式，希望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘上，謝謝大家關心。」

中職選秀報名截止時間為今日中午12點，時間上雖然來得及，不過中職表示，並未收到遞交選秀申請。

以陳偉殷的資歷，若要循「旅外優秀球員條款」方式加盟中職，可不受選秀辦法限制，但需要會長提案、全體常務理事2/3以上通過，中職表示，這點必須要有球團或球員本人提出意願，聯盟這邊才會啟動作業。