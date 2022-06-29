中職／蔡其昌期待明星賽盛大舉辦 盼未來前進大巨蛋
中華職棒明星賽歷經停辦2年後，今年7月將在台中登場，中職會長蔡其昌今天說，今年明星賽將呈現新一代國家隊陣容與集結5隊的應援團，他也很期待明年能在大巨蛋舉辦明星賽。
蔡其昌今天出席2022中華職棒明星對抗賽票選名單公布暨售票記者會致詞時表示，今年明星賽票選相當踴躍，投票數超過900萬票，顯示即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，球迷依舊相當關心職棒。
蔡其昌表示，今年明星賽有3大特色，除了球迷可以期待新一代台灣隊陣容外，這次還將集結5隊、超過百人應援團到場，且中場休息時間還將邀請知名歌手表演。
蔡其昌指出，明星賽停辦2年後，今年7月30日、31日將在台中洲際棒球場復辦，他希望明年明星賽能盛大舉辦，「大巨蛋已經要完工了，接下來就是營運，期待明年明星賽最好可以在大巨蛋舉辦，這是百萬職棒球迷所殷切期望」。
蔡其昌強調，待大巨蛋正式營運，「未來開放使用後，當然棒球是不可能缺席的」。
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