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中職／林安可明星賽趕得及復出 全壘打大賽要評估

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林安可近期已開始打擊練習，林岳平評估趕得上明星賽。 聯合報系資料照
林安可近期已開始打擊練習，林岳平評估趕得上明星賽。 聯合報系資料照

統一獅隊林安可被「餅總」林岳平選入今年中華職棒明星賽中華隊陣容，同時也被球迷選入全壘打大賽名單，近期已開始打擊練習，林岳平評估趕得上明星賽，但全壘打大賽是否參加仍待本人評估。

獅隊總教練林岳平以中日交流賽總教練身分，負責選出今年明星賽的中華隊陣容，還在復健中的林安可也被選入，林安可在今年熱身賽右手鉤狀骨骨折開刀，開季至今尚未出賽。

而明星賽將在7月30日開打，林岳平表示：「沒問題，他已經開始Live BP（實戰打擊練習），還有一個月，絕對來得及。」

至於全壘打大賽，林岳平表示，畢竟是比較高強度的比賽，「這需要本人去評估，球隊這邊也會運用資源，去考量他適不適合出賽。」

今年中職全壘打大賽名單依序為許基宏、林智勝、張志豪、詹子賢、陳子豪、吉力吉撈·鞏冠、朱育賢、林安可，賽事舉行方式，預賽採計時制，每人3分鐘，可暫停休息60秒，打出最多全壘打的前4名晉級決賽，決賽規則同預賽，打出最多者獲勝。

明星賽 林岳平

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