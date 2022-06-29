中職／獅隊新洋投就是「吹哨者」 林岳平：我不知道

統一獅隊獲得強力應援，大聯盟75勝投手費爾斯（Mike Fiers）將來台加盟，過去揭穿太空人隊偷暗號事件的「吹哨者」身分更為人熟知，不過統一獅隊總教練林岳平表示：「我不知道。」

墨西哥媒體「Beisbolpuro」今天提前爆料，指出費爾斯將離開墨西哥聯盟猶加敦獅子隊，轉赴台灣與統一獅隊簽約，統一獅領隊蘇泰安也證實新洋投補強就是費爾斯，預計下周抵台。

談到這名新外援，林岳平表示，自己一開始不知道他的來頭，請球隊翻譯尋找資料後，才發現近期在大聯盟都還有優異表現，曾經投出過無安打比賽。

林岳平在轉述給其他教練知道後，被反問：「你知道他是誰嗎？」林岳平才知道原來就是在2019年站出來揭穿太空人隊的「吹哨者」。

費爾斯雖然已37歲，不過林岳平表示，他有豐富經驗，球隊目前需要穩定投手，近期也還在墨西哥聯盟出賽，「相信很快就能進入輪值，期待他的經驗和穩定表現。」