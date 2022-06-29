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中職／王威晨31萬票蟬聯人氣王 蔡其昌：選立委可上2.5席

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
明星賽分隊名單出爐！ 截圖自中職官方粉絲團
明星賽分隊名單出爐！ 截圖自中職官方粉絲團

2022年中華職棒明星對抗賽採取中華隊對決明星賽，今日兩隊陣容公開，王威晨以31萬票連續兩年拿下「人氣王」，江坤宇、林靖凱進入職棒後首次組成二遊連線，被「餅總」林岳平選進中華隊，也預告當天就是這兩人先發。

中職明星賽將於7月30、31日在台中洲際棒球場進行，統一獅隊林岳平原訂為中職日職交流賽教頭，也由他負責選出中華隊先發，另外明星隊透過球迷及專家票選出陣容，被選入中華隊的球員則由第二名遞補，明星隊由中信兄弟隊總教練林威助帶領。

中職近兩年未舉辦明星賽，但2021年透過網路通訊方式票選人氣球星，王威晨拿下生涯首次人氣王，今年更以高票蟬聯，票數有多驚人？中職會長蔡其昌直呼：「如果選立委，可以上2.5席了。」

蔡其昌也同時公布，這兩天除了有球員精彩獻技外，現場也會有啦啦隊加上應援團超過百人的陣容，「大家相機要準備好，非常有看頭。」另外中場也會邀請歌手獻唱，「很棒的歌手精彩演出」。

林岳平表示，這些選手是精英中的精英，帶到國家隊，希望未來在國際舞台上，幫助台灣打下重要勝利，也可以先說，當天就是江坤宇、林靖凱兩人先發二壘、游擊。

林威助則表示，中華隊陣容是比較強，但是比賽，球場上每個選手的優點不同，每個人把優點拿出來，就會造成球隊勝利，球隊就是強的。

【中華隊陣容】

投手：古林睿煬（票選第一）、江少慶、王維中、陳冠宇、胡智為、郭俊麟、黃子鵬、李振昌（票選第一）、曾峻岳、陳韻文。

捕手：吉力吉撈、林岱安。

內野手：許基宏（票選第一）、陳俊秀、林靖凱（票選第一）、王威晨（票選第一）、江坤宇（票選第一）、林立、張政禹。

外野手：陳傑憲（票選第一）、郭天信（票選第一）、詹子賢（票選第一）、林安可、朱育賢。

【明星隊陣容】

先發投手：德保拉

中繼投手：楊志龍

救援投手：豪勁

捕手：高宇杰

一壘手：拿莫伊漾

二壘手：岳東華

三壘手：林子豪

游擊手：王勝偉

外野手：陳子豪、陳文杰、陳晨威

指定打擊：林智勝

明星賽 中華隊 中職

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