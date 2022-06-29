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中職／林凱威確定報名選秀 擁大聯盟水準滑球衝擊首輪

中央社／ 台北29日電
具旅美資歷的投手林凱威確定報名中職選秀！ 聯合報系資料照
具旅美資歷的投手林凱威確定報名中職選秀！ 聯合報系資料照

具旅美資歷的投手林凱威確定報名中職選秀，林凱威最快球速可達153公里，具球速優勢，球探報告滑球達大聯盟平均水準，被視為即戰力，投入中職選秀是首輪人選。

26歲的右投手林凱威2015年與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約、展開旅美生涯，今年上到美職生涯最高層級、小聯盟2A，在2A出賽後援11場，投16.1局失掉9分（8分責失分），防禦率4.41，5月底被釋出。

林凱威被釋出後持續爭取延續職業生涯的機會，先是留在洛杉磯維持自主訓練，接著加盟美國獨立聯盟大西洋職業棒球聯盟的長島鴨隊（Long IslandDucks），目前為止獨立聯盟總計14場出賽皆為後援，投16.2局失掉7分（5分責失分），戰績1勝2敗1救援成功，出賽防禦率2.70。

林凱威也是2019年世界12強棒球賽國家代表隊成員，當時教練團成員包括目前中職中信兄弟二軍投手教練王建民、樂天桃猿隊總教練曾豪駒等人。今年2月林子偉在台測試賽，由林凱威擔任投手，當時味全龍隊總教練葉君璋也有現場觀察。

林凱威最快球速約可達153公里，2月測試賽時均速約150公里，有品質佳的滑球，滑球進到本壘板很晚才會變化，進壘角度與直球很像，能有效擾亂打者，先前在12強賽代表隊時，王建民就曾透露，林凱威的球探報告中滑球有大聯盟等級。

中職選秀報名今天中午截止，林凱威趕在截止前報名，投入中職選秀，被視為即戰力，有部分球探認為林凱威直球、滑球品質出色，其餘變化球種稍有落差，進到中職可以勝任牛棚角色，是順位排序的考量之一，但今年是選秀小年，林凱威仍是首輪熱門。

林凱威 中職 選秀

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