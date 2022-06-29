日職／陳偉殷正式成為自由球員 中職選秀還沒截止
台灣左投陳偉殷在6月22日被日職阪神虎隊放進指定讓渡名單，到今天滿7天，日職官網也公告陳偉殷成為自由球員，下一步怎麼走受到台灣球迷關注。
陳偉殷將被讓渡的消息是在21日傳出，球團在隔天正式公告，而日職規定中，球員在遭到指定讓渡後，一周內其他球團可以自由接觸，決定是否承接合約，如果一周後沒有球團接觸，陳偉殷將成為自由球員。
日職官網今天在自由契約選手欄目加上陳偉殷的名字，而阪神虎隊官方推特也發出消息，「我們與陳偉殷選手已解除合約，公告周知。」
36歲的陳偉殷在大聯盟8年累積出賽219場，拿下59勝51敗，2020年返回日職加入羅德隊，去年轉戰阪神隊，出賽2場拿下1勝0敗、防禦率3.86，隨後就受到傷勢困擾，今年在一軍尚未登板。
陳偉殷距離生涯百勝還差4勝，中職是否會是他下一步挑戰的地方？根據中職規定，未曾在聯盟註冊的旅外球員，球團必須透過選秀取得締約權，而今年中職報名期限至6月29日12：00為止，時間上是來得及。
另外，若是透過會長提案、全體常務理事2/3以上通過，旅外球員也可採取「旅外優秀球員條款」加盟中職，就不受選秀辦法限制。
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