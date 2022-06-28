中職／李振昌滑掉「泡麵」還是贏 兄弟11局扳倒桃猿
只差1好球就要結束比賽，中信兄弟隊守護神李振昌的暴投，讓樂天桃猿隊跑回追平分，兩隊以6：6進入延長賽，延長11局由岳東華的高飛犧牲打送回超前分，兄弟最終還是收下勝利，以7：6賞給猿隊2連敗。
兩隊先發投手此役都以無關勝敗收場，猿隊黃子鵬投5局被狂掃11支安打、失5分，泰迪以106球投7局被敲10安打、失4分，戰線因一顆暴投生變，讓黃子鵬躲過敗投、泰迪的勝投飛了。
兄弟以6：4進入9局下，推出李振昌把關2分領先，陳晨威、林立連掃2安打，成晉先以高飛犧牲打追回1分，兩出局時輪到朱育賢打擊，連續兩球揮空後，距離比賽結束只差1好球，但李振昌此時出現暴投，讓三壘上的林立跑回追平分。
兄弟11局上的攻勢，蘇緯達打向三壘，三壘手梁家榮奮力擋下，但直擊手肘上，也影響他傳一壘的彈道，這顆大暴傳讓兄弟攻占三壘，岳東華補上高飛犧牲打挹注超前分，也獲選單場MVP。
值得注意的是，黃子鵬本季成績堪稱全聯盟最穩本土投手，賽前防禦率2.01高居榜首，5勝也與統一獅隊胡智為並列土投之最，但連同此役在內，黃子鵬本季面對兄弟的3場比賽，全部都是5局收工，面對其他3隊的8場登板，全數都是6局以上的優質先發。
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