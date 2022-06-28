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日職／王柏融二軍連4場敲安 吳念庭獲2保送

中央社／ 台北28日電
王柏融。 擷圖自推特(資料照)
王柏融。 擷圖自推特(資料照)

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融今天二軍出戰千葉羅德海洋隊，擊出1支二壘安打，連4場敲安；西武獅隊台灣野手吳念庭同樣在二軍，兩度上壘都是靠著保送。

火腿隊二軍今天客場與羅德隊二軍交手，王柏融擔任先發第4棒，守右外野。

王柏融1局上在滿壘情況下吞下三振，第4局上場揮出二壘安打，但隊友未能延續攻勢，王柏融後續2個打席分別擊成右外野飛球和一壘方向滾地球出局。

王柏融此役4打數1安打，連續安打場次推進至第4場，賽後打擊率3成17，火腿最終以1比3落敗。

另外，效力埼玉西武獅的台灣野手吳念庭今天在二軍出戰橫濱DeNA灣星隊，3打數無安打，但獲得2次保送，由於西武獅攻勢未能串連，最終以2比7輸球。

王柏融

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