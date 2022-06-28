籃球／旅日4年返台延續籃球夢 呂蔡瑜倫報名P、T1選秀

曾是HBL名門松山高中雙冠班底之一的呂蔡瑜倫，高中畢業後前往日本仙台大學就讀，今年3月底完成學業返台的他，已報名職籃聯盟選秀，希望能延續籃球夢。

台灣運彩xT1聯盟今年新人選秀目前正在接受報名，據了解，許久不見的呂蔡瑜倫已完成報名，他今天接受中央社記者訪問表示，除T1之外，也報名P.LEAGUE+，且包括SBL超級籃球聯賽也不排斥。

身高191公分、體重96公斤的呂蔡瑜倫，4年前高中畢業後，在日文幾乎一片空白的情況下，勇敢赴日唸書、打球。他說，日本大學雖提供他學費全免優惠，前提是得通過入學考試，他在高中畢業後即獨自前往日本，花了3個月惡補日文後順利通過考試。

呂蔡瑜倫進入東北地區籃球重鎮仙台大學，4年都是校隊先發主力，也幫助學校3度打進全國大賽，大三他場均可攻下17分、9.5籃板，不過他透露，日本大學允許每隊登錄兩名「洋將」，不過上場僅限1人，「我的位置多半都要守對方的大洋將」。

在日本唸書期間，呂蔡瑜倫也曾想過留在日本就業、工作，不過一直關心台灣籃球的他，看著T1與PLG兩大職籃聯盟蓬勃發展，興起返台打球的念頭，「我直到大四才下定決心回台灣，籃球我打了這麼多年，應該還可以再拚拚看。」

呂蔡瑜倫說，會報名選秀除想延續自己的籃球生涯，另一方面也想把日本的籃球風格帶回台灣，「他們現在的潮流是1到5號位，都要有在三分線外處理球的能力，比起高中時期，現在我的投籃射程也可拉到三分線外」。

無論是T1還是PLG，各隊都有不少呂蔡瑜倫的學長或同學，就像T1台中葳格太陽當中，就有邱柏璋、孫思堯和丁聖儒等松山校友，他笑說，當然也會很期待能與學長們一起交手的機會。