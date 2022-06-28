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中職／「龍總」代理1場落幕 已感受丘哥辛苦笑喊：夠了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將代理教練黃泰龍。 報系資料照
富邦悍將代理教練黃泰龍。 報系資料照

富邦悍將隊連續4天出現快篩陽性球員，今天確定匡列人數達到15人，本周5場比賽都延賽，今天選手在新莊球場練球，代理教頭職務的首席教練黃泰龍也提醒選手注意防疫，這段時間的訓練也要持續上緊發條，球隊將會安排隊內賽維持選手比賽感覺。

悍將今天新增莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠、霸帝士快篩陽性，累積15人達到停賽標準，味全龍隊已經抵達新莊球場，得知消息後即馬上撤離。

悍將其他選手維持正常訓練，黃泰龍也叮嚀選手，「今年狀況比較特別，希望現有還沒染疫的或是痊癒的可以上緊發條，訓練節奏不能放鬆，復賽時就是要開始比賽，要拿出成績，證明自己有能力留在一軍。」球隊將安排自辦賽，維繫選手出賽感覺。

球隊也針對防疫有微調移動辦法，建議住宿舍的選手有車子的人盡量自行開車，避免在巴士上群聚感染。黃泰龍也說：「有幾個確診過的，我都跟他們講不要以為無敵星星，口罩還是要戴口戴滿，既然確診過就不是天選之人，就有可能二次、三次。」

悍將本周賽事取消，「龍總」的代理任務也等同於結束，被問到卸下代理教頭職務的心情，黃泰龍笑說：「這樣就夠了，代班過程也感受到丘總（丘昌榮）之前的辛苦，我覺得我現在年紀還不到，先不要經歷這麼痛苦的經驗。」

丘昌榮 富邦悍將 林琨笙

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