中職／報到先吃兩碗牛肉麵 羅曼見昔日戰友複習垃圾話

羅曼的中職生涯從兄弟象隊展開，過去在他的身後守備的黃泰龍、王勝偉，如今在富邦悍將隊再聚首，首席教練黃泰龍爆料，羅曼一來就在複習以前學過的垃圾話。

羅曼的中職生涯共留下4季出賽成績，球隊橫跨兄弟象、Lamigo桃猿、中信兄弟隊，累積44勝28敗、防禦率3.78，手握1座勝投王、2座三振王，以扮演兄弟2010年傳奇一冠的「4大金剛」之一而為球迷所熟知。

這回以投手教練的身分加入悍將，陣中不乏熟面孔，首席教練黃泰龍、游擊老將王勝偉，都是他過去征戰沙場時的內野後盾。

被問到看到羅曼有沒有熟悉的感覺，黃泰龍笑說：「有啊！來這邊都講一些垃圾話，舊兄弟時大家就會開玩笑，他也算是滿融入大家，一來就是把之前學的垃圾話再複習一遍，那些不適合講出來給大家聽。」

黃泰龍也回想2010年時，羅曼的兒子也跟著來台灣，當時看起來還小小一隻、很好動，結果現在已經要選秀了，「我們也會跟他開玩笑，問他兒子選秀選得到嗎？如果選不到怎麼辦。」

有趣的是，羅曼闊別台灣4年，喊著想念台灣的牛肉麵，今天來到新莊首日就吃了兩碗，一碗是充滿兄弟回憶的龍潭俞家牛肉麵，另一碗則是來自新莊球場對面的老四川牛肉麵。