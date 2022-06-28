中職／「不要有漏網之魚」 悍將交測試會30人推薦名單

富邦悍將隊首席教練黃泰龍昨天率教練團出席新人測試會，最終推薦30人，人數一出令媒體驚呆，他也笑說：「很多吼？」他解釋是站在惜才的角度，這些選手獲得選秀會的入場券後，即使落選，也保有自主培訓的機會。

悍將教頭丘昌榮日前確診，因此缺席測試會，也是5隊唯一無法出席的教頭，由黃泰龍率領教練團點兵。

黃泰龍表示，昨天去看之前，球探就有提供大名單，教練團針對這些選手再仔細觀察，最終推薦30人，雖不知道其他球隊推薦人數，但他也自知這個人數是滿龐大的。

黃泰龍說：「我們的想法是，盡量把有潛力的選手都推薦參加選秀，不要因為沒被推薦而連職棒邊都沾不到，即便落選保有自主培訓的資格，未來若有戰力需求，可以朝這個方向與落選選手接觸。」

他指出，站在惜才的角度，不希望有落網之魚，「有些選手是真的還不錯，但被看見的機率不高，需要一點運氣，也是看他們真的很辛苦，希望多推薦幾個。」