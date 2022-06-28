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中職／高國輝坦言亂了手腳 鋒哥提點不要球來都打

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國輝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊高國輝藉著疫情隔離名單重返一軍出賽，今年低迷的打擊成績，讓他坦言亂了手腳，在二軍期間，二軍總教練陳金鋒也不斷協助他的調整，提點他「選球要更有耐心一點，不是球來就都要很積極出棒。」

高國輝今年開季以來狀況低迷，至5月10日被下放二軍前，打擊率只有1成03，回顧那段時間，他也說：「真的打得有點掙扎，有不錯的擊球感覺，但不知道…，真的沒有安打，沒有數據可以呈現出來。」

他透露，今年春訓時還覺得感覺不錯，卻在正式開打後出現落差，「和去年上半季情況有點像，突然一場比賽後就走下波，中間有段時間也是一直都沒有安打，自己也稍微有點急，想要趕快突破低潮，自己有點亂了手腳，狀況也一直起不來。」

高國輝在二軍期間微調打擊動作，也和陳金鋒持續討論，而鋒哥也提點他，「選球要更有耐心一點，不是球來就都要很積極出棒，讓投手多丟幾顆，讓自己得到更好的球去做攻擊。」

被問到這段時間是否為生涯最大低潮，高國輝認為不算，「最低潮應該是有幾年反覆受傷，現在唯一的好就是身體是健康的，但打擊手感就是這樣，有時你一直很想努力調整過來，它就是會不聽你的話。」

剛回來打了1場比賽，現在就碰到悍將因疫情停賽，對於接下來的訓練安排，高國輝說：「照一軍這邊的訓鍊，看自己還需要加強什麼就繼續努力，碰到延賽也只能把自己再調整好一點，面對下周的比賽，希望下周不要再延了。」

高國輝 陳金鋒

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