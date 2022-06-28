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中職／主動提墨聯驚悚成績 富藍戈收到悍將合約零猶豫

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投富藍戈。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新洋投富藍戈瞄準7月初上一軍「開箱」，對於讓外界抱持質疑的墨西哥聯盟驚悚防禦率，他主動提及先前狀況確實不好，但很感謝悍將願意給予機會，「一收到邀約，沒有任何猶豫就決定要來。」

富藍戈曾效力韓職樂天巨人隊，出賽37場（27場先發）繳出9勝8敗、防禦率5.40，今年在墨西哥聯盟都蘭將軍隊（Generales de Durango）打球，成績相當驚悚，出賽6場，吞下0勝3敗、防禦率9.85，爆高的防禦率，也讓富藍戈的簽約新聞一出來，飽受球迷不看好。

富藍戈20日抵台，完成3天隔離後已開始自主訓練，今天加入團隊練球，也首度受訪談到來台關鍵。他表示，「決定要來，是因為球隊給我這個機會。說實話，來台之前在墨西哥打球，當時狀況不是很好，但富邦願意給我機會，沒有任何猶豫就決定要來。」

他自信透露，自己的調整速度算快，身體也都保持健康，雖有1個月沒有實戰，但有自信可以在1、2個禮拜調整到可以出賽。

總教練丘昌榮先前曾提到，由於今年下半季延到7月19日，若富藍戈的調整進度沒有問題，應有機會在上半季尾聲就上一軍，而富藍戈給出更超前的時間點，他說：「7月初，我就可以準備好比賽。」

富藍戈過去有旅韓經驗，對台灣則相對陌生，倒是經由兩位好友、曾效力統一獅隊飛利士以及目前在中信兄弟隊陣中的福來喜，開始對台灣比較有印象，「來台灣還沒幾天，但目前感覺很喜歡。」

樂天巨人 丘昌榮 富邦悍將

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