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中職／馮勝賢推出野球慈善NFT 幫助台灣偏鄉棒球培育

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職前秘書長馮勝賢推出全球首發野球慈善NFT。圖／馮勝賢提供
中職前秘書長馮勝賢推出全球首發野球慈善NFT。圖／馮勝賢提供

中華職棒前秘書長馮勝賢回饋基層棒球，推出全球首發野球慈善NFT，呼籲球迷一起做公益，支持偏鄉基層棒球。

馮勝賢2021年離開中職後，還是心繫台灣棒球，透過幣託集團旗下NFT平台BELS推出全球首發野球慈善NFT，結合元宇宙推廣棒運，希望以嶄新方式為棒界盡力。

幣託集團今年發表台灣第一個虛實整合的元宇宙世界Ｏ2，跨界結合全家、光禾、微軟等企業，個人用戶、企業都可在元宇宙中有自己的據點；這次慈善NFT著重在Ｏ2宇宙中的存放，球迷可透過NFT賦能，典藏卡在Ｏ2世界中賦予擁有者更多貴賓級權限，除了收藏職棒卡，還能進入O2世界享有更多樂趣。

首購NFT的球迷能與馮勝賢零距離互動，在桃園球場VIP室觀看球賽，由他專業分析賽事；其他「好康」還有萬豪設計台灣首款金手套球員便當「老邦定食」，以及馮勝賢簽名紀念品、現場抽O2 META土地NFT。

這次收益扣除必要成本後，將捐贈基層棒球，幫助台灣偏鄉棒球培育，後續也將發行多款馮勝賢系列NFT。

棒球 馮勝賢 中職

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