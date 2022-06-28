中職／羅曼當悍將保密怕「見光死」 解釋決定來台關鍵

富邦悍將隊今年第一位且是目前唯一的外籍教練羅曼，今天已出關來到新莊球場，他過去曾以選手身分效力中職4季，結識不少隊友，確定再次登台後是否與前隊友們聯繫過？他笑答：「很希望這件事可以順利完成，所以在公布前沒跟太多人講。」

新莊球場今天出現熟悉的身影，羅曼解除隔離後，已經投入協助練球，再次來到台灣很有回娘家的感覺，今天也與洋投們積極培養感情，手上的手套也很吸睛，繡有他的中文名字「羅曼」，正是他2017年在兄弟時期所使用到手套。

羅曼透露決定來台的關鍵，「覺得之前在這邊的經驗可以為選手帶來幫助，希望可以把自己所學傳承下去。」羅力是他在選手時期就已認識，「其他外籍選手都還在認識中，今天有跟富藍戈稍微聊一下，現在要先建立互相信任的關係，希望可以在這段期間好好幫助外籍、本土投手，我算是很外向的人，希望可以跟大家好好相處。」

羅曼的中職生涯共留下4季出賽成績，球隊橫跨兄弟象、Lamigo桃猿、中信兄弟隊，累積44勝28敗、防禦率3.78，手握1座勝投王、2座三振王，悍將雖是他首度效力的球隊，但陣中也有不少過去的戰友，像是首席教練黃泰龍、游擊老將王勝偉，都是他過去征戰沙場時的內野後盾。

羅曼表示，「遇到勝偉、泰龍感覺滿特別，像勝偉就很棒，已經在聯盟這麼多年，還是持續拿出很棒的表現，為年輕球員樹立很棒的榜樣，能和老朋友在同個環境努力是一件很棒的事。」

至於是否曾和其他前隊友們提過要來悍將的事，羅曼表示：「今天以前沒和太多人講，因為很希望這件事可以順利完成，在公布前沒跟太多人講，溝通對象都是球隊裡的人。」