中職／百勝前夕看到兩條線好失望 羅力預約下一戰達陣

富邦悍將隊資深洋投羅力在6月17日挑戰中職生涯百勝當天確診，推遲紀錄之夜的到來，他在完成隔離後已於今天現身新莊球場練球，回想當天看到兩條線的反應，他坦言：「第一個反應就是很失望，我很期待那場比賽，已經準備好要挑戰這個里程碑，但除了好好防疫，好像也沒有其他辦法。」

羅力本季前兩場登板都取得勝投，生涯已來到99勝，原訂17日就要尋求成為中職史上第4位百勝投手，結果在上午因身體不適進行快篩，看到兩條線。

羅力透露，剛確診前幾天，身體比較痠痛，疲倦感也滿重，除此之外沒有太嚴重的反應，「一個人在房間時能做的事有限，必須要掌控每個時間要做什麼，比較規律一點，比較困擾的是，我是喜歡跟大家相處的人，所以感覺很無趣。」

羅力在前兩天先徹底休息，第3天就開始堆床墊投球，逐步加強強度，讓自己維持在一出關就可以比賽的程度，儘管現在又碰到悍將因疫情停賽，但他自信說：「這段時間一樣會以比賽為目標調整，停賽期間應該還好，會做好一回來就可以比賽的準備。」

羅力的百勝好事多磨，他對此抱持平常心，「比起覺得這段等待時間很漫長，心情是比較期待，每場都希望可以為球隊帶來勝利，所以我也很希望百勝在我的下一場先發就完成。」