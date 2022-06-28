聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／爆不停！悍將成第3支停賽球隊 霸帝士也確診
富邦悍將隊的確診名單再追加，今天快篩陽性人數再多5人、累積15人，確定達到停賽標準，本周5戰延賽，成為今年第3支因疫情停賽的球隊，前兩隊為味全龍、樂天桃猿隊。
悍將今天在新莊球場出戰味全龍隊，聯盟賽前公告：「富邦悍將一軍今日新增5名快篩陽性球員，目前快篩陽性球員已達15人，符合領隊會議停賽標準，本週6月28日至7月2日富邦悍將例行賽將依規定延賽，復賽時程將另行公告。」
悍將疫情從上周末開始連環爆，連續3場賽前都新增快篩陽性名單，經盤點後達到訂定的15人以上停賽標準，本周賽事確定全部打不成，接下來將等到匡列人數下修到標準內始可復賽。
富邦悍將近日確診名單
6/25：辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、郭俊麟（一軍隨隊）、董子恩（二軍）
6/26：戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳
6/27：胡冠俞
6/28：莊韋恩、林琨笙、范國宸、歐書誠、霸帝士
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言