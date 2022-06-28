中職／爆不停！悍將成第3支停賽球隊 霸帝士也確診

富邦悍將隊的確診名單再追加，今天快篩陽性人數再多5人、累積15人，確定達到停賽標準，本周5戰延賽，成為今年第3支因疫情停賽的球隊，前兩隊為味全龍、樂天桃猿隊。

悍將今天在新莊球場出戰味全龍隊，聯盟賽前公告：「富邦悍將一軍今日新增5名快篩陽性球員，目前快篩陽性球員已達15人，符合領隊會議停賽標準，本週6月28日至7月2日富邦悍將例行賽將依規定延賽，復賽時程將另行公告。」

悍將疫情從上周末開始連環爆，連續3場賽前都新增快篩陽性名單，經盤點後達到訂定的15人以上停賽標準，本周賽事確定全部打不成，接下來將等到匡列人數下修到標準內始可復賽。

富邦悍將近日確診名單