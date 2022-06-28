中職／新竹棒球場回歸倒數 循聯盟與球團建議改善
新竹市立棒球場回歸倒數，將於7月22日至24日展開味全龍主場三連戰，市府持續加強球場安全，市府指出，除了中外野牆面已漆上中職及球團建議的深灰色，也將在場邊溝蓋上方加鋪透空橡膠軟墊及人工草皮，同時順平紅土側高度，保護球員安全。
副市長沈慧虹今與龍來球場公司至棒球場確認改善進度，沈慧虹表示，建設球場是專業的經驗，也是城市美學，但「使用者」才是運動競賽最大本錢，市府會讓球場在最安全狀態，希望出賽球員都能在新竹市立棒球場打出美好比賽。
教育處表示，本月21日市府與中華職棒秘書長楊清瓏秘與競賽組團隊、味全龍球團、龍來球場公司於現地場勘，針對中華職棒與味全龍隊總教練葉君璋提出的建議事項，皆已積極改善中，全力迎接7月開幕戰。
工務處指出，由於白色球和中外野視覺牆顏色相近，容易造成球員視覺差，目前已配合中華職棒與總教練葉君璋建議，加深牆面顏色，預計本周完成，並將於夜間開燈測試，確認不影響打擊。
工務處說明，針對溝蓋安全性，將調整格柵下方高程並鋪設橡膠墊緩衝底層，接續於格柵上方加鋪透空橡膠軟墊及人工草皮，人工草皮側邊將埋入紅土層並以黏土磚加固，最後以紅土復原收邊，消除落差，兼顧球場排水順暢及使用安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言