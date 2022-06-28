中職／疫情衝擊龍、悍將戰力 部分二軍賽事喊卡

中華職棒味全龍、富邦悍將陸續傳出二軍球員染疫，聯盟今天公告，因兩隊二軍正規人力無法正常比賽，6、7月部分二軍賽事停賽，而6月29日補賽將延至10月11日舉行。

味全龍歷經先前多名一軍球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或隔離，主力球員5月下旬陸續歸隊，近期疫情燒向二軍，不僅總教練林瑋恩確診，還有大批球員染疫；而悍將除了一軍傳出疫情外，二軍也有球員確診案例。

中職今天宣布，受疫情影響，味全龍及富邦悍將二軍正規人力無法正常比賽，決定將6月28日編號第82場、6月29日編號第83場、6月30日編號第84場、7月2日編號第87場二軍例行賽停賽。

另外，6月29日編號第79場的補賽將延至10月11日下午1時在原場地嘉義市棒球場進行。