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中職／林振賢測試會看到珍珠 台鋼選秀預計至少30輪

中央社／ 台北27日電
中華職棒新人球員測試會27日登場，包括新球隊台鋼雄鷹在內，總計6隊共56名教練、球探團到場，圖為台鋼雄鷹統籌教練林振賢（左）。（中華職棒提供）
中華職棒新人球員測試會27日登場，包括新球隊台鋼雄鷹在內，總計6隊共56名教練、球探團到場，圖為台鋼雄鷹統籌教練林振賢（左）。（中華職棒提供）

中職新人選拔測試會今天舉行，總計150名球員完成測試，新球隊台鋼雄鷹統籌教練林振賢評價投手優於野手，球團推薦25人，選秀預計至少選30輪，也賣關子在測試會看到「珍珠」。

中華職棒新人選拔測試會今天在天母棒球場舉行，總計153人報名、通過資格審查，3人沒有報到，總計150名球員受測，包括新球隊台鋼雄鷹在內，6支球隊總計56名教練、球探到場觀察球員。

林振賢在測試會後接受媒體訪問表示，此次受測球員整體而言投手比野手好，球團推薦25名球員，也是投手比較多，包括投手李超、黃勃睿，以及左手側投戴宏鈞都不錯。

李超和黃勃睿之前也有參加台鋼雄鷹測試會，林振賢表示，台鋼雄鷹測試會投手球數從1好1壞開始，與今天中職測試會設定的條件不一樣，天氣及準備也都有關係，還有對戰打者不同，都在考驗投手，他們兩個屬於控球好的類型，上到一軍控球還是很重要。

至於戴宏鈞則是投球角度特別，林振賢表示，希望可以發揮以左剋左的特質，野手部分點名黃秉揚。林振賢賣關子，此次測試會有看到之前沒有特別注意到的「珍珠」，但不願多透露，「相信各隊都有看到」。

林振賢過去多次以教練身分參加測試會，但此次身分不同、壓力也不同，林振賢表示，大致上球員看過一遍，但順位、怎麼選都還需要通盤考量，還要開會討論，相信各隊模式差不多，此次選秀會預計選至少30輪，加上一些戰力外和自主培訓的球員，第一年預計會有40名球員左右。

台鋼雄鷹 中職 選秀

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