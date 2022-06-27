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中職／45歲科技業老闆參加新人測試會 史上第二老要圓職棒夢

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
從棒球選手變成科技業老闆，鄭承嘉參加中職新人球員測試會引起注意。圖／中華職棒提供
從棒球選手變成科技業老闆，鄭承嘉參加中職新人球員測試會引起注意。圖／中華職棒提供

棒球選手、科技業老闆鄭承嘉參加中職新人球員測試會，今天在天母球場一鳴驚人，雖已高齡45歲，打擊表現超乎想像，4次打擊上壘率百分之百，他說：「 職棒一直是目標，會想努力看看。」

鄭承嘉過去在東海中學青棒隊時，和現任統一獅隊二軍體能教練高政華、中職退役好手「酷龍」曾華偉是同學，回想這段往事，他表示，高政華、曾華偉活潑熱情，自己比較沈穩內斂，青棒時期有很多回憶。

棒球生涯曾在台灣大聯盟當過培訓球員，鄭承嘉當時因為還未當兵，無法簽職棒合約，後來還在中職和信鯨隊當過練習生，結束棒球生涯後轉行經商。

鄭承嘉今天受測4個打席，除了揮出兩分打點二壘打，還被保送3次，在測試會受到熱烈討論，他說：「本來就有運動，為了這次測試會，還先到打擊練習場練打，說不緊張是騙人的，但興奮多一點。」

藝人澎恰恰2004年以48歲之齡參加測試，目前仍是測試會最高齡紀錄， 鄭承嘉是第2位超過40歲的受測球員；他表示，實戰面對投手，覺得沒有退步太多，還是看得到球，更有信心打擊。

鄭承嘉強調，多年職場經驗對嘗試測試會很有幫助，也要謝謝自己願意嘗試，畢竟平常都打高球，已經十幾年沒拿球棒，他說：「人生就是這樣。」

中職 棒球 統一獅

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