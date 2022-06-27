中職／45歲鄭承嘉參加測試會 高志綱超high告知高國慶

中華職棒新人測試會出現相當罕見的一幕，150名受測球員中，竟有一人已經45歲，他是曾經當過台灣大聯盟培訓球員、和信鯨隊練習生的鄭承嘉，今天在天母球場亮相成為另類焦點。

鄭承嘉過去出身東海中學青棒隊、大葉大學棒球隊，統一獅隊二軍體能教練高政華、中職退役好手曾華偉都是他的高中同學；根據中職規定，只要打過青棒木棒組或是成棒甲組球隊，都可報名測試會，這位已經邁入不惑之年的老將完全符合資格。

鄭承嘉今天受測4個打席，在連獲兩次保送後，第3次打擊揮出兩分打點二壘打，最後一次又獲保送，上壘率百分之百完全測試，他對自己的表現也很滿意，笑說：「感謝自己願意嘗試這件事。」

獅隊首席教練高志綱在場邊觀察，很佩服鄭承嘉的拚勁，還特別拍了影片，把此事告訴隊上43歲老將高國慶，他說：「高國慶跟我說，有當學弟的感覺。」

鄭承嘉表示，自己過去當兵時，剛好和高國慶同梯。

中職歷年測試會只有兩人超過40歲，藝人澎恰恰2004年以48歲之齡參加測試，目前仍是最高齡紀錄。