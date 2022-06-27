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中職／鄧佳安均速成長達標 測試會最快球速147公里

中央社／ 台北27日電
輔仁大學投手鄧佳安（圖）高中畢業沒有直接投入中職選秀，大學磨練1年、重量訓練收到成效，27日中職測試會最快球速147公里，盼挑戰職棒。 中央社
輔仁大學投手鄧佳安（圖）高中畢業沒有直接投入中職選秀，大學磨練1年、重量訓練收到成效，27日中職測試會最快球速147公里，盼挑戰職棒。 中央社

輔仁大學投手鄧佳安高中畢業沒有直接投入中職選秀，大學磨練1年、重量訓練收到成效，均速提升約5公里，今天中職測試會最快球速147公里，希望能挑戰職棒。

鄧佳安高中就讀鶯歌工商時最快球速就可以達148公里，但鶯歌總教練王傳家期待他升上大學磨練後再挑戰選秀，鄧佳安透露，高中時雖然極速可達148公里，但均速有時候會掉到138公里，王傳家看好他均速提升至145公里，他也把教練的話聽進去。

鄧佳安從高二開始就透過王傳家介紹到黑山羊訓練中心做重訓，中間中斷約1年，大學有再回去訓練，成效也反映在球場表現上，目前均速可以到144公里以上，練習賽時最快球速也有再突破、投到149公里。

鄧佳安和哥哥鄧佳友有報名參加台鋼雄鷹測試會，但沒有獲得推薦，今天參加中職測試會，鄧佳安表示，參加台鋼測試會時狀況沒有調整到很好，今天測試會自評75分，最後一個打席球有點沒有控制好、投出觸身球保送。

鄧佳安在今年全國成棒甲組春季聯賽預賽也有好表現，總計5場出賽（2場先發），總計投14.2局失掉1分責失分，戰績1勝、沒有敗場，防禦率0.61。

19歲的鄧佳安大學先發、後援兩頭跑，最滿意今年春季聯賽對遠東科大先發投到5局，有種突破自己的感覺；目前除了直球外，還有曲球、變速球，大學1年磨練均速達到設定目標，決定今年挑戰中職選秀。

中職 選秀 球速

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