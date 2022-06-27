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中職／高中同學成為職棒菁英 「平鎮幫」林俊恩想入列

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
北市大棒球隊內野手林俊恩對自己長打充滿自信。記者藍宗標／攝影
北市大棒球隊內野手林俊恩對自己長打充滿自信。記者藍宗標／攝影

台北市立大學棒球隊21歲內野手林俊恩出身棒球世家，叔叔是外號「山豬」的中職退役重砲林鴻遠，今天投入中職測試會，希望未來也有打職棒的機會，跟上昔日平鎮高中青棒隊老戰友的腳步。

林俊恩最初走上棒球之路，就是受到林鴻遠的影響，他也是統一獅隊退役投手黃志龍的外甥，今天測試會後談到感想，形容 「目標還很遠，希望一圓職棒夢」。

林俊恩在平鎮青棒隊的同期隊友包括江坤宇、林靖凱、劉基鴻、古林睿煬、戴培峰、宋晟睿，已在中職占有一席之地，他在青棒時期也是隊上主力球員，還沒機會擠進職棒窄門，坦言最大不足就是速度，但對長打充滿自信。

去年在中職選秀會落選，林俊恩捲土重來、不想放棄夢想；他表示，台鋼雄鷹隊成為中職新軍，覺得今年機會更多，最近一年不管守備、跑壘或是球場上的態度都加強很多，這次測試會前也和林鴻遠聯絡。

林俊恩說，林鴻遠平常就會提醒他很多重點，大家都說他們體型很像。

過去隊友平常在中職出賽時，林俊恩也會注意，透露江坤宇、林靖凱、戴培峰都是自己欣賞的打者，有空仍會聯絡這些老隊友。

中職 棒球

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